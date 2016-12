Anmeldelse «Office Christmas Party»: Forglemmelig fyllerør

Kan et firma på randen av konkurs reddes av en ellevill julefest full av forviklinger og fyllerør? Kanskje. Men den redder ikke årets kinojul.

KOMEDIE

«Office Christmas Party»

USA. 12 år. Regi: Josh Gordon og Will Speck.

Med: Jennifer Aniston, Jason Bateman, T. J. Miller, Olivia Munn, Kate McKinnon.

I forsøk på å redde sin avdeling i familieselskapet fra å bli lagt ned, arrangerer sjef Clay (T. J. Miller) fest på kontoret i samarbeid med kollegene Josh (Jason Bateman) og Joyce (Olivia Munn). Hovedsakelig for å overbevise en kunde om å investere, men det er vel så mye Clays forsøk på å bevise overfor sin strenge gledesdreper av en søster (Jennifer Aniston), som for øvrig er administrerende direktør, at han klarer seg selv.

Som tittelen tilsier handler det om den store festen som, ikke overraskende, går fullstendig av hengslene. I ekte «Hangover»-stil følger den ene banale hendelsen etter den andre og gjenbruken av klassiske kleine elementer er påfallende: Personen som tror dildoen skal brukes til ryggmassasje, kokain som tas for å være falsk snø, den konservative HR-ansvarlige som promper når hun blir nervøs, nerden som må leie inn en prostituert som kjæreste. Vi har sett det før og det er fortsatt ikke imponerende.

Jennifer Aniston er den eneste som overrasker i ny drakt som den kalde direktøren med flere imponerende ess i ermet. Ellers er rollene strategisk fylt med skuespillere som har gjort akkurat de samme rollene tidligere, som T. J. Miller som den dumdristige helten og James Bateman i en utilpass ansvarsrolle. Gjennomgående er dialogen preget av påtatte morsomheter og slappe poenger, og det skal godt gjøres å ikke vri seg i stolen og bli pinlig berørt på vegne av besetningen.

Det er altså lite nytt å melde fra «Blades of Glory»-regissørene, som holder seg innenfor de faste rammene for en lettglemt julebordskomedie.

BENEDICTE TOBIASSEN