Filmanmeldelse «Biler 3»: Hjerte over motor

«Biler 3» slår et slag for gamlingene.

ANIMASJON

«Biler 3»

USA. Tillatt for alle. Regi: Brian Fee

Med: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper

Norske stemmer: Espen Sandvig, Jenny Skavlan, Petter Schjerven mfl

«Biler»-serien har fram til nå vært Pixar-studioets mest middelmådige.

3d-gigantens magi ligger i at de klarer å tilføre hva som helst et hjerte. De har gitt oss leketøy med følelser, fisk med følelser, roboter med følelser - til og med følelser med følelser.

Unntaket som bekrefter regelen er serien med antropomorfe biler som alltid har virket mer motivert av kynisk merchandising enn den blåøyde fortellergleden som har vært studioets varemerke i 20 år. Men med den tredje filmen i serien reiser de kjerra.

Lynet McQueen er tilbake, eldre enn noensinne. En ny generasjon racere - høyteknologiske sportsbiler som bruker statistikk for å yte maks - forviser den tidligere eneren til ydmykhet. Men han er ikke klar for å henge hjulene på hyllen helt ennå.

Han får seg en ny sponsor, en ny PT (den herlige Cruz Ramirez) og en ny sjanse til å vise at han er best, men alt går ikke helt etter planen. McQueen klarer ikke å henge med i verdenen av simuleringer og dyre duppeditter, og må oppsøke røttene sine for å få drivet tilbake. Det blir «Rocky» & roll, med trening på stranden, kampen mellom gammel visdom og iskald high-tech, og det å vike unna for yngre talent.

Les anmeldelse av første filmen i serien: Høyt turtall - feil fil

Regidebuten til Pixars storyboard-veteran Brian Fee er forbilledlig visualisert. Kornene av slæddestøv krydrer de pittoreske stemningene - spesielt nattsekvensene og besøket i Thomasville, en hyggelig variant av Twin Peaks er forbilledlig gjennomført. Men viktigst av alt, holder Fee hjerte over motor.

Han berører voksen tematikk med sødme: pensjoneringsangsten, nostalgien, følelsen av utilstrekkelighet, det å se seg forbigått av de unge og lovende. Vi snakker større følelser enn det er plass til i en ren barnefilm. «Biler 3» kjærtegner flere kanter av livsløpet og sikter mot å bevege mer enn å underholde.

Det tok sannelig 11 år, men nå Lynet McQueen har endelig gjort seg fortjent til en plass ved siden av Woody, Remy og Wall-E. Vroom!