Zac Efron skal spille seriemorder

Etter rollen som glatt livredder i nye «Baywatch», skal Zac Efron (29) spille seriemorder Ted Bundy.

Det tidligere tenåringsidolet har spilt mange ulike roller siden det store gjennombruddet i «High School Musical» i 2006.

Les mer: Zac Efron ukomfortabel med de dristige scenene

Han spilte blant annet i musikalen «Hairspray» (2007), mørke «The Paperboy» (2012) mot Matthew McConaughey og Nicole Kidman, og nå nylig i den kommende filmversjonen av «Baywatch». Han blir også å se i sirkusfilmen «The Greatest Showman» med Hugh Jackman og Michelle Williams.

Husker du: Risset inn seriemordernavn på venninne

Nå er det klart at hans neste rolle blir noe helt annet- nemlig som seriemorderen Ted Bundy i den biografiske filmen «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile», melder Variety.

Filmmanuset av Michael Werwie er allerede prisbelønt, og innspillingen starter 9. oktober. Filmen selges nå til det internasjonale markedet under Filmfestivalen i Cannes.

SJARMERENDE DRAPSMANN: Tedd Bundy, her fotografert under en rettssak i Talahassee i Florida 28. juli 1978. Foto: , AP

Fikk du med deg: Seriemorder sang da han skulle henrettes

Ted Bundy-filmen skal regisseres av den Oscar-nominerte dokumentarfilmskaperen Joe Berlinger, og den fortelles fra Bundys kjæreste Elizabeth Kloepfers perspektiv.

Ifølge Hollywood Reporter nektet hun i årevis å tro på anklagene mot Bundy, men var til slutt den som meldte ham til politiet.

Det er usikkert hvor mange som ble drept av Ted Bundy, men kvelden før han ble henrettet, skrev han en liste over 30 kvinner. Tidligere hadde han hevdet at antallet var et sted omkring 35 og 37. Fengselspresten som samtalte med Bundy til det siste, har sagt at han tror at ikke en gang Bundy selv visste hvor mange han hadde myrdet.

Mer om Efron: Angrepet på åpen gate

Mange av kvinnene Bundy angrep, klarte å flykte. En av dem var Debbie Harry, vokalisten i Blondie. Hun har hevdet at han forsøkte å lure henne inn i en bil ved å tilby henne skyss:

Les også: Ted Bundys ukjente offer: – Jeg ble voldtatt av seriemorderen (krever innlogging)

– Jeg hopper inn i bilen. Bilvinduene er rullet nesten helt opp, med bare en liten glipe åpen. Han luktet utrolig vondt. Jeg så ned og oppdaget at dørhåndtakene var fjernet. Det fikk håret til å reise seg, fortalte Debbie Harry til The Telegraph.

Hun klarer å få armen ut gjennom glipen i vinduet og åpnet døren fra utsiden.

– Han forsøkte å stoppe meg ved å svinge brått, men det hjalp meg tvert imot til å slenge meg ut av bilen. Etterpå så jeg ham på nyhetene.