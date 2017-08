HAUGESUND (VG) Å spille inn thrilleren «Thelma» medførte både søvnproblemer, neseblod og søvngjengeri for hovedrolleinnehaver Eili Harboe (23).

Vi kan ikke kalle henne fersk, for hun har spilt i blant annet «Kompani Orheim», «Kyss meg for faen i helvete» og «Bølgen» - i tillegg til den kommende «Askeladden – I Dovregubbens hall». Men den overnaturlige thrilleren «Thelma» er en film Harboe i stor grad bærer på egne skuldre.

Og regissør Joachim Trier er klar på at det er en krevende jobb:

– Vi møtte mange hundre jenter – jeg tror det var opp mot tusen. Vi hadde behov for noen som var modig – fordi det var så mange fysisk krevende scener, men også emosjonelt modig. For det er jo ekstreme ting hun skal gjennom. Det å spille det troverdig, krever at du går inn i en emosjonell tilstand som er ekstremt ubehagelig. Det turte Eili, sier han til VG.

Trier beskriver filmen som «en lesbisk kjærlighetshistorie om et menneske som desperat prøver å finne en måte å komme vekk fra foreldre og være seg selv på», og det er også overnaturlige elementer i den.

– Vi har epileptiske kramper, vi har slanger, vi har ild og lange undervannssekvenser. Det var utfordrende å få skuespillerne inn i de ekstreme emosjonelle situasjonene: Rent fysisk var det tøft. Og det er tøft fordi jeg er veldig glad i skuespillerne mine og jeg respekterer dem. Jeg vil ikke utsette dem for unødvendig smerte, men dette var en tøff jobb for flere av dem, påpeker regissøren.

Fakta «Thelma» * Romantisk, overnaturlig skrekkfilm av Joachim Trier * Eili Harboe fra Stavanger spiller hovedrollen * Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen og Kaya Wilkins er blant skuespillerne * Manus er skrevet av Trier og Eskil Vogt * Åpner filmfestivalen i Haugesund søndag * Kinopremiere 15. september

Harboe innrømmer at rollen kostet.

– Jeg sov litt urolig, blødde litt neseblod og gikk i søvne et par ganger. Jeg tror ikke jeg gjør det til vanlig. Jeg våknet ved utgangsdøra i leiligheten min og hadde prøvd å komme meg ut. Så det er klart at underbevisstheten jobber på fullgir på nettene og prøver å prosessere det som har skjedd, forteller Eili og utdyper:

– Dette er ikke akkurat en lystig film, så selv om jeg ikke henter det fra mitt privatliv, er det klart at kroppen min kjenner at nå er det mye som skjer og mange litt rare inntrykk den prøver å forstå.

Hun smiler. Det er ikke det negative hun har fokus på. 23-åringen ville ha rollen som Thelma med én gang hun leste manuset.

– Det var noe av det beste jeg hadde lest. Det var så spennende, og jeg følte at det var noe nytt, samtidig som det var en veldig sterk og kompleks rollefigur. Og det var veldig mange utfordringer som jeg aldri har vært borti før, og jeg får «kick» av den typen utfordringer.

Ekstrem frykttilstand

Blant utfordringene var å trene på svømming og dykking, lære seg skjelveterapi og å gå inn og ut av en tilstand av ekstrem emosjonell spenning.

– Jeg jobber veldig konkret med skuespillerne med å finne deres beste teknikk – jeg skal ikke komme med mine dogmer. Her måtte vi finne ut av teknikker, og Eili kom med flere forslag, forteller Trier og fortsetter:

– Vi hadde en utstyrsbil som vi hadde med rundt på opptak. Der kunne hun gå inn og forberede seg med ekstreme pusteøvelser og skriking og sånn, så hun kom inn i en ekstrem frykttilstand. Og så slapp vi henne ut derfra og filmet de scenene.

– Det avhenger av type scene, men av og til kan det fungere godt å sette pusten i gang for å komme på rett sted: Å sette energien i gang gjennom store fysiske uttrykk, og det er ikke alltid det er så komfortabelt å gjøre foran masse folk på sett, så da fikk jeg gjøre det med regiassistenten. Som for eksempel å bryte litt, forklarer Harboe.

Hun lærte teknikken under innspillingen av «Askeladden».

– Der var det også mange fysisk krevende scener, og for å holde intensiteten oppe når du har jobbet i ti timer, er det en veldig fin måte å gjøre det på. Noen kan trekke seg tilbake og slappe av, men jeg føler at energinivået mitt faller veldig om jeg gjør det. Jeg vil heller holde adrenalinnivået mitt oppe og springe meg en runde, forteller hun.

– Når du gjør det på den måten, blir du ikke veldig sliten?

– Som regel klarer jeg å holde energien oppe under innspillingsperioden. Da jeg var ferdig med denne fikk jeg skikkelig influensa. Da kom alt. Det viste seg også at jeg hadde hatt en øreinfeksjon med irritasjon på trommehinnen på grunn av svømmingen, og har gått rundt med det uten å ha skjønt det, svarer skuespilleren.

– Det er utfordrende. Men det er det jeg synes er kjekkest – å stå på sett og slite. For min del er den prosessen viktigst, sier hun og smiler.

– Eili sier aldri nei, så en må passe på å beskytte henne. Hun er en av de aller modigste skuespillerne jeg har jobbet med. Hun er fryktløs og tøff. Det trengte denne rollen, fastslår Trier.