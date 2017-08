Tom Cruise skadet under «Mission: Impossible»-innspilling

På et videoopptak fra filminnspillingen, ser man Hollywood-stjernen hinke og falle sammen etter et stunt der han hopper fra et tak.

Det er kjendisnettstedet TMZ som har publisert videoen av Tom Cruise (55). De opplyser at opptaket er fra innspillingen av «Mission: Impossible 6» i London søndag.

I videoen kan man se Cruise, med sikkerhetsline, hoppe fra et stillas på ett tak, og over på et annet, der kamera-operatørene filmer. Cruise lander så han blir hengende over kanten, før han drar seg opp på halter bortover taket. Han faller en stund sammen på alle fire, men reiser seg deretter opp og halter tilbake til kanten, der mannskapet firer ham tilbake til stillaset ved hjelp av sikkerhetsselen.

Der blir Cruise støttet av to av mannskapet, før han hinker ut av bildet for egen maskin. Hverken TMZ eller britiske Telegraph, som også har omtalt hendelsen, har noen opplysninger om hvorvidt skaden er alvorlig eller ikke.

STUNT: Cruise har lenge gjort mange av sine egne stunt. Her er han i aksjon under «Mission: Impossible III» fra 2006. Foto: , United International Pictures

Variety har så langt søndag kveld ikke fått noe svar fra Cruise' talsperson om hvordan det går med skuespilleren.

Tom Cruise er kjent for å insistere på å gjøre flest mulig av stuntene sine selv. Under innspillingen av «M:I2» hadde de en nestenulykke da Cruise skled på en fjellklippe, 1500 fot over bakken. Det gikk bra takket være sikkerhetslinen.

Ifølge Telegraph vites det ikke hvor i London innspillingen foregår denne helgen, men på sosiale medier spekuleres det om det kan være ved Themsens nordre bredder.

Til den sjette filmen er han observert i flere tilsynelatende farlige situasjoner: Han skal ha kjørt en motorsykkel inn i en bil i Paris, og I Oxfordshire ble han avbildet mens han hoppet i fallskjerm tidligere i måneden.

Foruten Cruise, spiller også Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Angela Bassett og Alec Baldwin i filmen som har planlagt premiere i juli neste år.