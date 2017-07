Tara Reid: – Jeg vet hvor mye mobbing sårer

Skuespilleren åpner opp om hvordan mobbing og kommentarer om kroppen går inn på henne.

Tara Reid (41), kjent fra blant annet «American Pie», snakket med den amerikanske kanalen E! om hennes opplevelser med mobbing.

– I mitt liv har jeg opplevd mye mobbing og jeg vet hvordan det føles og hvor mye det sårer, sier hun til kanalen.

2010: Fikk dansk kjæreste

Reid fortsetter med å legge ut om forskjellige former mobbing tar, som på sosiale medier, i pressen, om det er fysisk eller psykisk. Hun selv har opplevd at hun har fått mye medieomtale om hvordan kroppen hennes ser ut, ifølge Fox News.

– Folk sier ofte at jeg ikke spiser, og at jeg skummelt tynn. Jeg spiser! Alle som kjenner meg vet at jeg spiser mer enn de fleste. Jeg er bare tynn, hevder hun.

Skuespilleren spiller for tiden inn filmen «Worthless», som ifølge Internett movie data base (IMDB) skal ha premiere i september i år. Filmen handler om mobbing og hun håper det vil lære seerne noe.

– Jeg tror denne filmen kan påvirke mange mennesker til å tenke seg om før de sier noe negativt eller mobber noen. Et ord kan forandre noens liv, sier hun.

Husker du denne fra 2007? Falt på rød løper

Ifølge People Magazine snakket Reid ut om kommentarene hun fikk på utseendet allerede i 2008. I etterkant av at en del bikinibilder fra en ferie i Miami ble publisert.

– Det var ikke bildene i seg selv som var sårende, men det folk skriver: «Se på den slappe, gamle skuespilleren» «Hun er ekkel». Kom igjen, jeg er ikke feit, sa hun til bladet i 2008.

Det var fire år etter at hun opererte både brystene og magen, men resultatet ble mislykket, ifølge bladet.