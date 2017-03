«Solsidan» blir film

Den svenske humorserien «Solsidan» tar steget fra TV-skjermen til filmlerretet.

Siden i høst har det versert rykter om at «Solsidan» blir til film, siden skuespiller Henrik Dorsin, som spiller seriens karakter Ove Sundberg, uttalte i et intervju at serieskaperne var i gang med å skrive et filmmanus.

Nå bekrefter det svenske filminstituttet i en pressemelding at TV-serien blir til film, skriver Aftonbladet.

Brødrene Felix og Måns Herngren skal stå for regi. De står blant annet bak filmen «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant».

Manusforfatter er Jesper Harrie, som tidligere har skrevet flere «Solsidan»-episoder.

I pressemeldingen beskrives «Solsidan»-filmen slik: «Vi følger de tre parene i en komedie om kjærlighet, lengsel etter barn, vanskelige foreldre og uskrevne baderegler i Torekov».

Dermed kan det virke som om seerne får et gjensyn med både Alexander (Felix Herngren) og Anna (Mia Skäringer), Fredrik (Johan Rheborg) og Mikaela (Josephine Bornebusch), samt Ove (Henrik Dorsin) og Anette (Malin Cederbladh).

TV-KVARTETT: Josephine Bornebusch spiller Mikaela, Johan Rheborg fyller rollen som Fredrik, Felix Herngren spiller Alex, og Mia Skäringer har rollen som Anna i «Solsidan». Foto: TV4

Det har blitt laget fem sesonger av den svenske komiserien, og siste episode ble sendt på svensk TV i desember 2015. Her i Norge blir serien sendt på TV 2.

Felix Herngren, som både fylte rollen som Alex og hadde regi på TV-serien, har tidligere uttalt at slutten etter sesong fem ikke betydde at karakterene aldri ville vende tilbake.

– Jeg synes det er dumt å si at «Nå skal vi aldri mer gjøre dette», for hvis vi ombestemmer oss og lager enda en sesong, så må vi spise ordene våre. Vi har vært en veldig kul gjeng som har hatt mye moro under filmingen, sa Herngren i 2014.

I Sverige samlet «Solsidan» på det meste over 2,5 millioner seere. I forbindelse med den femte og siste sesongen uttalte skuespillerne at takket være seriens popularitet, ble de så travle på hver sin kant at de ikke hadde tid til å spille inn flere episoder av serien.