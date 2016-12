Skuffende start for Tyldum-film

Hollywood-storsatsingen «Passengers» med Jennifer Lawrence og Chris Pratt er den dårligst besøkte filmen stjernene har vært med i på lenge.

Sci fi-eposet med et budsjett på 110 millioner dollar (nesten én milliard kroner) hadde premiere både i USA og i Norge i julen. I løpet av den utvidede helgen fra og med 23. desember til og med 2. juledag, havnet «Passengers» på tredjeplass på kinotoppen i USA, med 23,1 millioner dollar spilt inn i kinokassa.

Totalt siden USA-premieren 21. desember, har filmen spilt inn 30,4 millioner dollar, eller 266 millioner kroner, ifølge kinobransjeoversikten Box Office Mojo.

Det høres ut som en anselig sum penger, men «Passengers» måtte se seg slått av det nye «Star Wars»-tilskuddet «Rogue one», som i sin andre uke spilte inn 96 millioner dollar i løpet av julehelgen, og musikalen «Syng», som kasserte 56 millioner i samme periode.

Ifølge Entertainment Weekly, markerer filmen regissert av Morten Tyldum den dårligste kinoåpningen for Jennifer Lawrences filmer siden skrekkfilmen «Last House on the Left» fra 2012. Også for Chris Pratt gir filmen en knekk på kassarekordene: Hans fire siste filmer har spilt inn over 34 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, mens «Passengers» spilte inn 14,9.

REGI: Morten Tyldum instruerer Jennifer Lawrence og Chris Pratt i «Passengers».

Det skal sies at de fleste av de siste filmene Lawrence har spilt i, har vært franchise-filmer med et etablert publikum, som «X-Men» og «Hunger Games». Pratt har også sparket fra seg i etablerte konsepter som «Jurassic World « og «Guardians of the Galaxy».

Hakkebakkeskogen best i julen



Også i Norge havnet «Passengers» på tredjeplass i julehelgen, som i praksis betyr én kinodag for filmen– premieren 25. desember.

Her hjemme ble den slått av «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Rogue One». Mens Egner-adaptasjonen fikk 26.670 besøkende i helgen, hadde «Rogue one» 14.613 og «Passengers» 8.042 som løste billett, ifølge tall fra norske Filmdistributørers Forening.

Morten Tyldums første Hollywood-film, den Oscar-nominerte «The Imitation Game», spilte til sammenligning inn 479.000 dollar i åpningshelgen i november 2014. Den endte på 91 millioner innspilte dollar totalt i USA, og 142 millioner i resten av verden. Det vites ikke hva budsjettet lå på.