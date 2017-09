Skrekkfilmen «IT» danker ut «Eksorsisten»

Bare to uker etter at den hadde premiere, slår «IT» «Eksorsisten» og blir tidenes mest innbringende skrekkfilm i USA.

Nyinnspillingen av filmversjonen av Stephen Kings roman «It» har virkelig slått an. Med Bill Skarsgård i hovedrollen som det demoniske vesenet som ofte tar form som en noe skummel klovn, har filmen til og med torsdag innkassert 263,3 millioner dollar, eller 1,85 milliarder kroner, i USA.

Se også: «Eksorsisten»-regissør filmet «ekte» eksorsisme

Dermed har den ifølge Variety passert rekorden til «Eksorsisten» fra 1973 på 232,9 millioner dollar. I USA deles filmene inn i et klassifiseringssystem fastsatt av Motion Picture Associasion of America, og verdensrekorden gjelder såkalt R-ratede skrekkfilmer. R står for «restricted» og innebærer at unge under 17 år kun kan se filmen i følge med en voksen. Skrekkfilmer havner ofte i denne kategorien.

Les anmeldelsen her: Har IT-faktoren

På verdensbasis er det fremdeles «Eksorsisten» som har skrekkfilmkronen, med 441,3 millioner dollar, 3,45 milliarder kroner, i kinokassa. På verdensbasis er «IT» så langt oppe i 3,2 milliarder.

KJEKK KAR: Bill Skarsgård som Pennywise i «IT». Foto: SF Studios

Ifølge Box Office Mojo er «Get Out» (2017) på tredjeplass og «The Blair Witch Project» (1999) og «The Conjuring» (2013) på henholdsvis 4. og 5. plass.

At det blir en oppfølger til «IT», var avklart allerede før den første filmen fikk kinopremiere. Allerede i åpningshelgen satte skrekkfilmen sin første rekord.

Les mer: «IT» setter skrekkfilmrekord

Best besøkt i Norge



I Norge har «IT» gått på kino i drøyt én uke, og så langt er det løst inn 170.153 billetter til filmen her til lands. Den er siste ukes mest sette film i landet, med den norske skrekkfilmen «Thelma» på andreplass.

Husker du: «Killer Clowns»-fenomenet har kommet til Norge

Den strengeste vurderingen av filmer i USA er NC-17, som betyr at ingen under 17 år får lov til å se filmen. Eksempler på NC-17-filmer er «Showgirls» (1994), «Crash» (1996) og «Grindhouse» (2007).

KJEMPER MOT: En gjeng barn tar opp kampen mot It. Foto: Brooke Palmer , SF Studios

Andre filmer som er R-rated er «Pretty Woman» (1990), «Saving Private Ryan» (1998) og «Deadpool» (2016).

«IT» er en nyinnspillinge av skrekkfilmen fra 1990, opprinnelig laget som en miniserie, der den demoniske klovnen Pennywise terroriserer barn og unge i en liten by i Maine.

Les også: Bill Skarsgård nektet å spørre broren om vampyr-råd

Historien er basert på Stephen Kings roman der It er en skrekkskapning som vender tilbake hvert 27. år for å livnære seg på frykt og drepte barn. Nyinnspillingen kom også 27 år etter originalen.