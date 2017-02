Razzie-awards: Dette var de verste filmene i 2016

Hillary Clinton-dokumentar og «Batman v Superman» ble kåret til fjorårets verste filmer.

Tradisjonen tro blir fjorårets verste filmer og dårligste skuespillere kåret under Razzie Awards, som finner sted kvelden før Oscar-utdelingen.

Det var Hillary Clinton-dokumentaren «Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party» og superheltfilmen «Batman v Superman: Dawn of Justice» som stakk av med flest versting-priser for filmåret 2016. Begge filmene fikk fire Razzie-priser.

Clinton-dokumentaren fikk utmerkelsen for verste film. Regissøren Dinesh D'Souza ga en takketale via video, der han uttrykte at han syntes det var «fantastisk» å motta prisen.

– Mitt publikum elsker at dere hater meg, sa han i videoen, ifølge E News.

Regissøren, som spiller seg selv i dokumentaren, fikk prisen for både dårligste regissør og dårligste skuespiller. Prisen for verste skuespillerinne gikk til Rebekah Turner, som spiller Hillary i filmen.

Ben Affleck, som spiller Batman, og Henry Cavill, som spiller Supermann i «Batman v Superman: Dawn of Justice», ble kåret til verste skuespillerkombinasjon.

Jesse Eisenberg fikk utmerkelsen for verste mannlige birolle for sin innsats som skurken Lex Luthor i superheltfilmen.

«Batman v Superman», som er regissert av Zack Snyder, ble også kåret til verste oppfølgerfilm og verste manus.

SKUESPILLER-DUO: Ben Affleck og Henry Cavill var ikke gode sammen i filmen «Batman v Superman: Dawn of Justice», mener de 1000 menneskene som kårer Razzie-prisene. Foto: Eduardo Munoz , Reuters

Begge filmene ble slaktet av amerikanske kritikere da de ble lansert, skriver The Washington Post. Clinton-dokumentaren ble beskyldt for å være partisk og sensasjonspreget, mens superheltfilmen ble beskrevet som rotete.

Norske anmeldere likte derimot «Batman v Superman» bedre, og både Dagbladet, NRK P3s og VGs anmeldere ga actionhelt-filmen terningkast fem.

Zack Snyder er i gang med å lage flere oppfølgere til «Batman v Superman», blant annet «Justice League» som kommer i november.

Filmen «Zoolander 2» hadde flere Razzie-nominasjoner, men fikk kun én pris. Kristen Wiig ble kåret til verste kvinnelige birolle.

Kandidatene til Razzie-prisen stemmes frem av journalister og kinopublikum verden over. Deretter er det de omtrent 1000 medlemmene av «the Golden Raspberry Award Foundation» som avgjør hvem som vinner.

Natt til mandag norsk tid deles Oscar-prisene ut fra Dolby Theatre i Los Angeles. Der er musikalen «La La Land» storfavoritt, med hele 14 nominasjoner.

