Nye «Spider-Man» setter ny rekord

«Spider-Man: Homecoming» spilte inn intet mindre enn 936 millioner kroner i USA i løpet av premierehelgen.

Det er Boxoffice som skriver dette søndag kveld. Ifølge nettstedet er det den beste åpningen til noen film om superhelten med edderkoppsuperkrefter.

Resultatet gjør filmen til Sonys største premiere-suksess siden James Bond-filmen «Skyfall» i 2012. Samtidig er det verdt å merke seg at filmen var den eneste av betydning som hadde premiere denne helgen i USA. Det er også verdt å merke seg at det er snakk om brutto spilleinntekter.

Boxoffice skriver videre at om man slår sammen premieretallene for resten av - verden som var 1,1 milliarder - ender man opp på godt over to milliarder kroner i brutto-inntekter på denne ene Spiderman-filmen, så langt.

«Spider-Man: Homecoming» hadde også premiere på norske kinoer på fredag. Hvor mange som så filmen - og hvor mye den spilte inn her til lands er ennå ikke klart.

Men VGs anmelder var svært begeistret for filmen og ga den terningkast fem med denne innledningen:

HOVEDROLLEINNEHAVER: Tom Holland har hovedrollen som Peter Parker - ern rolle han fikk i konkurranse med 1500 andre Foto: Chuck Zlotnick , IKKE VG-BILDE

«Stopp pressen! Det er blitt laget en vittig, varm og innmari underholdende superheltfilm!»

«Spider-Man: Homecoming» tar opp den kronologiske tråden «noen måneder» etter der «Captain America: Civil War» (2016) slapp den, og presenterer oss for en nerdete, klønete, 15 år gammel Peter Parker som tar ekstraknekk etter skoletid som en slags superhelt for lokalmiljøet.

I hovedrollen møter vi Tom Holland, som danket ut 1500 personer på audition. Etter et halvt år leste han på Marvel sine nettsider at han hadde fått hovedrollen.

– Omtrent fem eller seks måneder etter auditionen postet Marvel på nettsiden sin at jeg var den nye «Spider-Man». Jeg trodde de i det minste ville ringe meg, sier han.

I den nye «Spider-Man»-filmen får vi også et gjensyn med Robert Downey jr. som «Iron Man».