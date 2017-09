Noomi Rapace: – Orlando Bloom brakk nesen min

På innspilling av thrilleren «Unlocked», pådro Noomi Rapace seg flere skader – blant annet et brudd i nesen i en slåsscene med Orlando Bloom.

Det er i et intervju med Cinemabland, først gjengitt av Filmweb, at den svenske stjernen forteller om den strabasiøse innspillingen.

Her hjemme har det akkurat vært premiere på Tommy Wirkola-actionfilmen «What Happened to Monday», der Rapace (37) gjør en kraftprestasjon i hele sju roller. Nå snakker hun om innspillingen av spionthrilleren «Unlocked», som kom tidligere i år.

Der spiller hun mot blant andre Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette og Orlando Bloom.

– Den første uken hadde vi tre dager med slåsscener, og jeg tror det var dag to at jeg fikk strekk i en magemuskel. Jeg måtte få injeksjoner – noe rare greier, jeg tror det var russisk, men jeg vet ikke hva det var. En russisk lege stakk en lang sprøytenål i magen min og sa «du kommer til å være bra i fire timer». Og etter det kunne jeg ikke røre meg igjen, forteller Rapace til Cinamablend.

SJU SØSTRE: Noomi Rapace spiller sju søstre oppkalt etter ukedagene i «What Happened to Monday» regissert av Tommy Wirkola. Foto: , Norsk Filmdistribusjon

Men det var bare starten:

– Det var den første uken, og så brakk jeg nesen i en slåsscene mellom Orlando og meg. Han traff meg med albuen. Det var et uhell, men han albuet meg i nesen og jeg falt sammen. Han ropte «Jeg traff henne, jeg traff henne! Jeg beklager så mye!», men jeg tenkte «la oss fortsette», sier svensken.

Det var altså de første to skadene, men på siste innspillingsdag klarte hun også å brekke foten de hun skulle hoppe fra en bygning og over et gjerde.

– Jeg hadde på meg høye hæler og landet med hele kroppsvekten på foten. Noe inne den knaste. Jeg tenkte at «dette går ikke på film» og fortsatte å løpe. Vi gjorde ett opptak til, og så var innspillingen over. Jeg dro på sykehuset et par dager senere, og de sa «Ja, det er et brukket bein i foten og brudd i nesen», fastslår 37-åringen.