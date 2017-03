Morgan Kane-gründer trues med søksmål

Norske Ryan Wiik anklaget sin tidligere sjef for å ha forført og lurt ham ut av selskapet han selv startet. Nå trues han selv med søksmål av selskapets småaksjonærer.

Før helgen ble det kjent at Ryan Wiik saksøker sin tidligere sjef og anklager henne for å ha lurt og forført ham

I et brev til Wiik, som VG har fått tilgang til, skriver en aksjonærgruppe rett ut at de føler seg ført bak lyset av gründeren, og at hans garantier for å virkeliggjøre en film om Morgan Kane «var usanne», som det står i brevet.

«Vi gjør deg herved oppmerksom på at vi, dersom vi blir påført et økonomisk tap knyttet til vår investering i selskapet, vil saksøke deg og kreve tapet erstattet av deg personlig, basert på den feilaktige informasjonen og lovnadene du har gitt oss gjennom det siste tiår», står det i brevet.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra Ryan Wiik, tross gjentatte henvendelser.

Bak brevet står 52 aksjonærer som til sammen utgjør en eiergruppe på 52 prosent av WR Entertainment - selskapet som i januar i fjor gikk på børs for å lokke investorer til et prosjekt som skal lage en film basert på Kjell Hallbings legendariske westernhelt, Morgan Kane.

Til sammen har disse 52 investorene investert 33,8 millioner norske kroner i utviklingen av Morgan Kane-filmen.

I brevet skriver aksjonærene at de «har full tillit til den nåværende ledelsen, og vil støtte ledelsen dersom du lager vanskeligheter for den og oss».

Ryan Wiik var opprinnelig selv tiltenkt rollen som Morgan Kane, men forsvant helt fra selskapet - både på eiersiden, driften, rollelisten og i styresammenheng - i fjor høst.

Wiik kjøpte filmrettighetene til Morgan Kane allerede i 2011. Da stiftet han også selskapet WR Entertainment, der Tasmin Lucia-Khan - som tidligere blant annet har jobbet som ankerkvinne i BBC - kom inn som administrerende direktør (CEO) i 2015, da Wiik bestemte seg for å fri til potensielle investorer gjennom å børsnotere WR Entertainment.

Det er Tasmin Lucia-Khan som før helgen ble saksøkt av Ryan Wiik for blant annet å ha forført og forrådt han, noe hun selv overfor VG mener skyldes at han vil ha henne ut av selskapet.

– Jeg tror han vil ha rollen tilbake, og at han vil tilbake i bedriften. Men det er 2017, kvinner trenger ikke å ligge seg til toppen lenger. Jeg legger stolthet i å få de jobbene jeg vil ha gjennom hardt arbeid, sier hun.

Det var Variety som før helgen skrev om Ryan Wiiks søksmål som ble innlevert i Los Angeles Superior Court onsdag. I søksmålet beskylder Wiik sin tidligere toppsjef for forræderi, for å ha snakket stygt om han bak hans rygg og for å ha innledet et seksuelt forhold til han med formål å manipulere han vekk fra selskapet og posisjonere seg selv.

I det ferske brevet fra småaksjonærene står det i klartekst at de mistenker Ryan Wiiks motiv for søksmålet mot Tasmin Lucia-Khan å være «for å fremme din egen karriere og få publisitet», og at det er nødvendig at Tasmin Lucia-Khan for arbeidsro til å videreføre arbeidet mot en filmatisering av Morgan Kane.

«Vi oppfordrer deg derfor til å umiddelbart å avslutte alle prosesser mot selskapet og selskapets ledelse, slik at ledelsen kan konsentrere seg om å skape verdier for aksjonærene. De prosesser du nå har igangsatt bidrar etter vår mening til å trenere og redusere selskapets muligheter til å lykkes, og øker dermed sannsynligheten for at selskapets aksjonærer vil lide økonomiske tap», heter det i brevet.

I en pressemelding fra de samme aksjonærene tirsdag ettermiddag gjentar to av investorene, Jan-Henry Løken og Geir Kristiansen, sin mistillitserklæring overfor Ryan Wiik.

«En gruppe av de opprinnelige aksjonærene (sendte) den 09.12.16 et brev til styret om at de ønsket Ryan ut av selskapet. Etter ni år uten film og et vanvittig pengeforbruk uten resultater var all tillit til Ryan Wiik helt fraværende. Vi ønsket dermed en generalforsamling for å få ut Ryan Wiik. Han trakk seg frivillig etter tre dager», heter det i pressemeldingen.