Lily Collins fikk kompliment for vektnedgang etter å ha spilt anorektiker

Skuespilleren som selv har lidd av spiseforstyrrelse, forteller om rare reaksjoner på at hun gikk ned i vekt for å spille en anorektisk rollefigur.

Lily Collins (28) er kjent fra roller i filmer som «Lille speil på veggen der» (2012) og Harald Zwarts «Mortal Instruments: City of Bones» (2013). Snart blir hun å se i Amazon-TV-serien «The Last Tycoon», og i Netflix-filmen «To the Bone».

I sistnevnte spiller hun Ellen som lider av anoreksi. Collins har i forbindelse med filmen snakket om sin egen spiseforstyrrelse.

– Selv om jeg var på bedringens vei i flere år før filmen, gjorde forberedelsene til rollen at jeg fikk samlet fakta om spiseforstyrrelser fra profesjonelle. Det var en ny type tilfriskning for meg, sier skuespilleren til magasinet Shape.

RØD LØPER: Lily Collins på InStyle og Warner Bros'. Golden Globes-etterfest på Beverly Hilton Hotel i januar. Foto: Matt Sayles , AP

– Jeg var livredd for at det å gjøre filmen ville sette meg tilbake, men jeg måtte minne meg selv om at de ansatte meg for å fortelle en historie, ikke for å veie et spesielt tall. Når alt kom til alt var jeg i stand til å sette meg inn i situasjonen jeg en gang var i, men fra et mer modent ståsted, fortsetter hun.

I et nytt intervju med Net-A-Porter-magasinet The Edit, forteller Collins nå om en reaksjon hun møtte som hun mener er symptomatisk for samfunnet og hvorfor spiseforstyrrelser vedvarer å være et stort problem.

– En dag jeg var på vei ut av leiligheten min, sa noen jeg har kjent lenge som er på min mors alder: «Å, wow! Se på deg!», forteller hun.

Mens 28-åringen forsøkte å forklare hvorfor hun hadde gått ned i vekt, at det var for en filmrolle, fortsatte personen:

– «Nei! Jeg må få vite hva du gjør, du ser fantastisk ut!» Jeg kom meg inn i bilen med moren min og sa til henne at den type uttalelser en an viktig grunn til at problemet med spiseforstyrrelser eksisterer.

Etter at hun hadde spilt inn filmen, fikk Collins beskjed om at flere medier ikke ønsket å ha bilder av henne i bladene sine.

– Ikke bare på forsidene, men de ville ikke ha bilde av meg på innsiden heller så lenge jeg så ut som jeg gjorde, selv om det var på grunn av en film. Jeg sa til agenten min at om jeg kunne knipset og gått opp fem kilo, så ville jeg gjort det, forteller hun til The Edit.

TV-SERIE: Collins spiller mot Kelsey Grammar i Amazon-serien «The Last Tycoon». Foto: Jennifer Clasen , Amazon Prime Video

Collins fortalte også om sykdommen og tilfriskningen i boken hun nylig ga ut, «Unfiltered». Hun innrømmer at hun var redd for at det å snakke om egen spiseforstyrrelse kunne overskygge skuespillerprestasjonen.

– Men jeg visste også at dette var noe jeg trengte å gjøre for å komme meg videre som menneske og som skuespiller. Jeg måtte gi slipp på det. Jeg har alltid kjempet for å få i gang samtaler om tabubelagte temaer med unge kvinner. Å dele min historie i «Unfiltered» skjedde tilfeldigvis samtidig med «To the Bone», det var ikke strategisk. Men jeg har alltid beundret folk jeg kan relatere meg til og som er ærlige. At jeg har hatt en spiseforstyrrelse definerer meg ikke som person: Jeg skammer meg ikke over fortiden min, fastslår hun i Shape.