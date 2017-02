«La La Land» fikk fem Bafta-priser

«La La Land» er kåret til beste film under den britiske Bafta-utdelingen.

Den moderne musikalen med Ryan Gosling og Emma Stone i hovedrollene ble årets store vinner da det britiske film- og TV-akademiet delte ut sine årlige priser i London søndag kveld.

Emma Stone vant prisen for beste kvinnelige skuespiller, mens Damien Chazelle ble kåret til beste regissør. «La La Land» fikk også priser for musikk og kinematografi.

Det er også et godt tegn før Oscar-utdelingen i slutten av februar, der filmen er nominert i 14 kategorier, noe som er en tangering av den gamle rekorden.

DANSE-SUKSESS: Emma Stone og Ryan Gosling danser i «La La Land» Foto: , AP

Fra før er det bare «Alt om Eva» (1950) og «Titanic» (1997) som har fått så mange nominasjoner.

Før søndagens Bafta-utdeling, ble det spekulert i om filmen ville slå Bafta-rekorden til Butch Cassidy og «Sundance Kid», som i 1971 vant ni priser.

Men slik ble det altså ikke.

Skuespiller Ryan Gosling måtte se seg slått av Casey Affleck, som ble kåret til beste mannlige skuespiller for sin rolle i filmen «Manchester by the Sea».

Kenneth Lonergan fikk også prisen for beste originalmanus for samme film.