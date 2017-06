Joel Schumacher beklager «Batman & Robin»

Tyve år etter at han regisserte den fjerde «Batman»-filmen, ber Joel Schumacher fansen om unnskyldning.

Regissør Joel Schumacher hadde gjort det ganske bra frem til 1997. Han sto bak «St. Elmo’s Fire» i 1985, «The Lost Boys» i 1987, Michael Douglas-suksessen «Falling Down» i 1993 og han beveget seg inn i «Batman»-franchisen med «Batman Forever» i 1995.

Men så kom «Batman & Robin» i 1997, der Arnold Schwarzenegger spilte Mr. Freeze, Uma Thurman trakterte Poison Ivy – og ikke minst Vendela Kirsebom var å se som Freeze’ nedfryste kone. George Clooney spilte Batman, Chris O’Donnel var Robin og Alicia Silverstone spilte Batgirl.

Barnevennlig Batman



– Jeg hadde bra meritter før det. Jeg gikk fra en liten nedtur etter «The Lost Boys», til en slags genierklæring med «Klienten». Jeg fikk en kassasuksess med «Batman Forever», og fikk flotte anmeldelser på «Tid for hevn», så snittet mitt var bra (…) Men etter «Batman & Robin» var jeg avskum. En skulle tro jeg hadde drept en baby, forteller Schumacher i et ferskt intervju med Vice.

BEKLAGER: Regissør Joel Schumacher på teaterpremiere i New York i 2004. Foto: Jennifer Graylock , AP

Filmen var et sjeldent tilfelle der både kritikere og publikum var enige - om at den var forferdelig.

– Jeg beklager. Jeg ber om unnskyldning til alle fans som ble skuffet, for jeg synes jeg skylder dem det, sier han i intervjuet.

Filmen fikk kritikk for mye, blant annet for at den beveget seg i en mye lettere, humorfylt tone, enn Tim Burtons «Batman»-filmer fra 89 og 92.

– Amerikanerne protesterte mot alt på den tiden. Tim, som er en god venn, tryglet meg om å ta over franchisen på grunn av presset han hadde mot seg. Det som er interessant for meg, er å se Tim og mine versjoner. Da skjønner man hvor uskyldige publikummet var på den tiden, når de krevde en mer familievennlig Batman, sier Schumacher.

SKURK: Arnold Schwarzenegger som Mr. Freeze. Foto: , Warner Bros.

Brystvorter



Det ble også mye snakk om at superheltdraktene til Batman og Robin hadde brystvorter. Også det punktet svarer Schumacher på i intervjuet.

– Det der kommer til å følge meg til graven. Teknikken for å forme gummidrakter var blitt så sofistikert da «Batman Forever» kom, at jeg ba dem lage anatomiske drakter og ga dem bilder av greske statuer og anatomiske tegninger. Da jeg så brystvortene tenkte jeg «Det er kult», forteller han.

Også Clooney selv har i ettertid påtatt seg noe av skylden for floppen: Han hevder at han ødela rollen som Batman.

Alicia Silverston fikk en Razzie-pris året etter for Verste kvinnelige birolle i «Batman & Robin».

I et nettintervju med VG i 2007 ble Vendela Kirsebom spurt om Arnold Schwarzenegger dro noen «practical jokes» på filmsettet.

– Han er vel ikke akkurat kjent for sin humor, men er veldig hyggelig. Og han røyker plenty med sigarer, svarte hun.