Jake Gyllenhaal til IS-film

Hollywoodstjernen samarbeider med regissør Daniel Espinosa i en film om amerikanske anarkister på IS-jakt.

Jake Gyllenhaal er for tiden kinoaktuell med skrekkfilmen «Life», der han regisseres av nettopp Daniel Espinosa. Nå melder Hollywood Reporter at de to vil fortsette samarbeidet – i en helt annen type film.

Les også: Gyllenhaal med i Nesbø-film

Det gjelder filmatiseringen av Rolling Stone-artikkelen «The Anarchist vs. ISIS», hvor journalist Seth Harp skriver om en ymse sammensatt tropp av amerikanere som kjemper mot IS i Syria side om side med den kurdiske militsen YPG for å etablere et anarkistisk kollektiv blant krigsruinene.

Espinosa er påtenkt regien på prosjektet som også produseres av hans nystartede produksjonsselskap BOZI, med også Gyllenhaal og flere andre på produksjonssiden.

GA MERSMAK: Jake Gyllenhaal samarbeidet også med Espinosa på «Life». Foto: , UNITED INTERNATIONAL PICTURES

– Vi dras ofte mot materiale som tematisk handler om søken etter identitet, spesielt i en verden hvor det er blitt lettere å føle seg mer og mer på utsiden. Seths historie handler om mennesker som gir opp alt det kjente for å kjenne tilhørighet i de mest brutale omstendigheter, sier produsent Marker i en uttalelse gjengitt av HR.

Fikk du med deg: Gyllenhaal ugjenkjennelig som muskelbunt

Gyllenhaal er påtenkt hovedrollen i filmen. Ifølge filmnettstedet samarbeidet han og Spinosa så godt under innspillingen av «Life» at de allerede da begynte å snakke om å gjøre flere filmer sammen.

Skuespilleren driver også produksjonsselskapet Ninestories sammen med Marker, og de er nå i postproduksjon på filmen om bombingen av Boston Maraton, «Stronger».

I fjor hevdet Variety og Playlist at Jake Gyllenhaal skulle ha hovedrollen i filmatiseringen av Jo Nesbøs «Sønnen», som skulle regisseres av «Arrival»-regissør Denis Villeneuve. Gyllenhaal og Villeneuve har jobbet sammen på både «Enemy» og «Prisoners» tidligere.

Husker du: Gyllenhaal ga Taylor Swift diamanter

Så langt står hverken Nesbø- eller IS-prosjektet oppført på filmaktørenes oversikter i filmdatabasen Imdb, der Villeneuve er i postproduksjon med «Blade Runner 2049», Espinosa skal regissere «The Emigrants» basert på en bok av svenske Vilhelm Moberg med manus av norske Petter Skavlan, og Gyllenhaal har flere andre filmer på gang.