«IT»-skrekkfilmen får oppfølger

Allerede før filmen har hatt premiere, er det klart at vi får se mer til Stephen Kings skumle klovn fra «IT».

Svenske Bill Skarsgård (27) har hovedrollen i nyinnspillingen av skrekkfilmen fra 1990, der den demoniske klovnen Pennywise terroriserer barn og unge i en liten by i Maine.

Les også: Bill Skarsgård nektet å spørre broren om vampyr-råd

Filmen er basert på Stephen Kings roman der It er en skrekkskapning som vender tilbake hvert 27. år for å livnære seg på frykt og drepte barn. Dermed er det bare passende at nyinnspillingen kommer 27 år etter originalen.

Les anmeldelsen her: Har IT-faktoren

Denne versjonen, signert Andy Muschietti («Mama»), har premiere de fleste steder i verden fredag førstkommende.

UTEN MASKE: Bill Skarsgård uten Pennywise-sminke. Her fotografert i forbindelse med TV-serien «Hemlock Grove» i 2013. Foto: Roger Neumann , VG

Ifølge Variety er Muschietti allerede i gang med å planlegge neste film om monsteret som har ødelagt klovners rykte for alltid.

Husker du: «Killer Clowns»-fenomenet har kommet til Norge

Den første filmatiseringen ble opprinnelig laget som en TV-miniserie og hadde en spilletid på tre timer og 12 minutter da den kom i filmversjon – ofte delt opp i del 1 og del 2 på VHS-kassett. Bokens fortelling veksler mellom handlingen på 50-tallet og handlingen på 80-tallet.

Fikk du med deg: Den nye Skarsgård-stjernen

Den nye versjonen med Skarsgård og en bråte unge, ferske skuespillere som Its ofre og motstandere, gjengen kjent som The Losers, varer i to timer og 15 minutter.

Ifølge Variety har produksjonsselskapet Warner Bros. hele tiden planlagt at «IT» skal komme i to installasjoner, men dette kommer ikke fram i markedsføringen.

VENNEGJENG: «The Losers» tar opp kampen mot ondskapen i «IT». Foto: Warner Bros. , SF Studios

Andre halvdel



Regissøren sier at han ikke tenker på den neste filmen som en oppfølger, men mer som andre halvdel av én og samme historie, og at han er klar for å regissere den også.

– Jeg ønsket å fokusere på den følelsesmessige reisen til gjengen med unger. Det å komme seg til en annen dimensjon, det er noe vi kan introdusere i del to. Boken er skrevet fra The Losers perspektiv, så alt vi vet om Pennywise er veldig spekulativt og gjemt i et slør av absurditet, så jeg ønsket å respektere den følelsen av et mysterium der vi ikke vet hva som er på den andre siden, sa Muschietti nylig til Yahoo Movies.

I norsk film: Iben Akerlie i trekantdrama med Bill Skarsgård og Jakob Oftebro

Ifølge filmmagasinet forventes «IT» å sette ny åpningshelg-rekord for en skrekkfilm med høyeste sensur (som ikke er en oppfølger). Screen Rant melder at «IT» setter rekord i forhåndssalg for skrekkfilmer, og at filmens trailer satte YouTube-rekord som den mest sette traileren på én dag da den fikk 197 millioner visninger på 24 timer.

Nåværende rekord er det «The Conjuring» som står for, med 41 millioner dollar på åpningshelgen i USA i 2013. Anslaget for «IT» er 60 millioner dollar.