Helgens film- og boktips

Fredag er det bare å fråtse i frynsete nerver - og en eventyrlig romanse. For bokfolket: Ta med barna på bokfestival.

Filmtips

Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

På kino: «Thelma» (overnaturlig thriller)

Det er ikke blod eller monstre som gjør «Thelma» skremmende, men en gjennomgående nerve som dirrer i ryggmargen. Studietid i Oslo setter undertrykket seksualitet og streng religion i en trykkoker. Hovedrolleinnehaver Eili Harboe kommer gjennom skjermen, og de mange audiovisuelle referansene til 80-tallet gjør filmen til en deilig skremmende nostalgifest.

OVERNATURLIG THRILLER: Eili Harboe i tittelrollen i «Thelma». Foto: Motlys AS / SF Studios

På kino: «IT» (skrekk)

Gjentar meg selv, men i dag er det tross alt NESTEN fredag 13. «IT» har allerede satt kassarekorder og klart å begeistre anmeldere. Nyinnspilling av historien basert på Stephen Kings «rysare» om den demoniske klovnen Pennywise som livnærer seg av frykt og drepte barn. VGs anmelder lover: «Blant blodsprut, barnedrap, incest og nifse ballonger, er det også en genuin varme».

FLYTER HAN: Bill Skarsgård som en relativt skummel klovn i «IT». Foto: Warner Bros. Pictures , SF Studios

Strømme-TV: «Outlander», sesong 3 (romanse/sci-fi)

På Viaplay kan du få med deg 3. sesong av tidsreise-dramaserien. Bakteppet er en britisk sykepleier som på 1940-tallet forsvinner fra mannen sin og havner på det skotske høylandet på 1740-tallet. Den fargerike historieveven som trer frem med uavhengighetskrig, staute skotter i kilt og en virvelvind-romanse, er seriens velsmakende innhold.

TATT AV TIDEN: Sam Heughan som Jamie Fraser og Caitriona Balfe som Claire Randall i «Outlander». Foto: Nick Briggs , Sony Pictures Television

Boktips!

Anbefalt av bokjournalist Camilla Norli

Vaffelhjarte-oppfølger: Maria Parr er en av forfatterne du kan møte på helgens barnebokfestival i Oslo. Her er hennes nye bok.

Barnebokfestival i Oslo: Møt forfatterne!



I helgen arrangeres barnebokfestivalen for tredje gang i hovedstaden og over 100 barnebokforfattere holder gratis show, fortellerstunder og andre aktiviteter. Her kan dere blant annet møte Maria Parr, Iben Akerlie, Bjørn Sortland, Unni Lindell, Arne Svingen, Ingunn Aamodt, Hilde Hagerup og Andreas Wahl. Og selvsagt blir det show med Bukkene Bruse - og for de enda mindre: Brillebjørn.

Barnebok: Håkon Bohne: «Pizzaboyz» (Aschehoug)

På barnebokfestivalen deltar også 28 år gamle Bohne - som til daglig studerer jus og spiller trommer i metallbandet Chéne. Nå debuterer han som forfatter med «Pizzaboyz». Ideen fikk han da han flere ganger så den samme guttegjengen sitte på samme sted - og spise pizza. Handler om puslingen Jakob som nærmest er usynlig, men en dag bøllegjengen til Steffen går for langt, våkner tigeren i Jakob. De slemme får selvsagt en herlig hevn. Masse humor! Passer for 10+.

Fantasy for ungdom: Maria Turtschaninoff: «Krøniker fra det røde klosteret: Maresi» (Gursli Berg)

Mer for de unge: Finsk bok som virkelig er på vei ut i verden, den vant det svenske kulturfondets store kulturpris, ble nominert til Nordisk råds litteraturpris for barn- og ungdom i 2015 - og Film4 har kjøpt filmrettighetene. Boken er første bind i en planlagt trilogi - og dette er 13 år gamle Maresis historie. Det røde klosteret ligger på en liten øy og hit kan jenter og kvinner fra hele verden komme for å unnslippe forfølgelse. Men en dag angripes klosteret.

