Helgens beste film- og boktips

Ta med en bok ut eller se en serie på nettbrettet. VG gir deg helgens beste audiovisuelle tips.

Filmtips

Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

På TV

Brutal krigsmoro: «Inglorious Basterds» (krigsfilm/drama)

Det blir kanskje feil å kalle Quentin Tarantinos voldsepos for «moro», men det er mye humor i denne brutale fortellingen om en blodtørstig amerikanske geriljatropp av jødiske soldater som sprer frykt blant nazitroppene. Brad Pitt er troppleder Aldo Raine, mens Christoph Waltz briljerer som jødejeger Hans Landa. På NRK1 lørdag 23.50 og på NRK3 søndag 21.30.

SPION: Diane Kruger som Bridget von Hammersmark og Michael Fassbender som Lt. Archie Hicox i «Inglorious Basterds». Foto: Francois Duhamel , United International Pictures

Fra arkivet

Grusom løgn: «Jakten» (drama)

Thomas Vinterbergs «Jakten» handler om en barnehageansatt som blir mistenkt for å ha forgrepet seg på barn og heksejakten som følger. Mads Mikkelsen spiller barnehageassistenten som blir uskyldig anklaget: venner vender ham ryggen, han blir banket opp, og han blir nektet å se sin egen sønn. Vi følger ham gjennom alle nyansene av marerittet. På Netflix.

PRØVET: Mads Mikkelsen som Lucas i «Jakten». Foto: , NORDISK FILM DISTRIBUSJON

TV-serie

Lett kystkomikk: «Badehotellet» (drama/komiserie)

Denne danske serien er ren lettbeint underholdning det passer perfekt å innlede sommeren med. Flere kjente danske skuespillerfjes dukker opp når vi følger livet og intrigene på et lite badehotell ved kysten på 1920/30-tallet. Tjener-/overklasse-problematikken er «Downton Abbey» light blandet med slapstick. Nå sendes sesong 4 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Anne Louise Hassing som Therese Madsen og Lars Ranthe som grosserer Georg Madsen i «Badehotellet». Foto: Mike Kollöffel , TV2 DK/TV4

Boktips



Anbefalt av bokansvarlig Camilla Norli

Yukiko Motoya: «Kunsten å bli glad i seg selv» (Pax)

Kvinnelig hotshot-forfatter fra Japan som har skrevet en rekke romaner, noveller og skuespill og vunnet de fleste store litterære prisene i Japan. Dette er henne første roman på norsk, og den fikk ufortjent lite oppmerksomhet da den kom ut tidligere i år. Her møter vi Linde - på seks ulike dager i hennes liv: Når hun er 3, 16, 28, 34, 47 og 63 år gammel. Slik blir dette et portrett av et kvinneliv. Valgene Linde tar, fører oftere til ensomhet enn til nærhet.

2. Øyvinn Rannem: «Bokstavenes historie» (Forlaget Press)

Vi elsker språkbøker i Norge - og nylig kom denne perlen ut. Dagens Næringsliv ga den en knallanmeldelse og kalte den «sakprosa av internasjonal format». Den gikk også inn på bestselgerlista - noe som er oppsiktsvekkende for en såpass nerdete bok. Typograf Rannes utforsker europeisk skrift- og bokstavkultur gjennom mer enn 2000 år og forklarer oss hvordan bokstavenes utvikling henger sammen med alt.

3. Deborah Levy: «Varm melk» (Solum/Bokvennen)

Mer sommerfristende og het forside får man vel ikke! Boken ble kortlistet til Man Booker-prisen i 2016 og blir både kalt «en storslagen roman» og «ekstrem vakker». På overflaten er historien kort fortalt slik: Unge Sofia og hennes mor, Rose, reiser til Sør-Spania for at moren skal få behandling for at bena hennes helt uforklarlig har sluttet å virke. Og metodene til alternative dr. Gómez får symptomene til Rose til å utvikle seg på helt uventet vis. I mens dras Sofia inn i et forførerisk spill med nye bekjentskaper fra strendene i området. Og på underflaten skjer det mye mer ...

