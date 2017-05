Gigantflopp for gigantfilmen «King Arthur»

Guy Ritchies nyeste film skal ha kostet 175 millioner dollar å lage, men ligger an til å tape opptil 150 millioner etter åpningshelgen.

«Sons of Anarchy»- og «Pacific Rim»-stjernen Charlie Hunnam har hovedrollen i «King Arthur: Legend of the Sword», regissert av Guy Ritchie. Jude Law, Djimon Hounsou og Eric Bana er å se i andre store roller.

Filmen fikk en treer av VGs anmelder, som kalte den en «uinspirert opprinnelseshistorie».

«King Arthur» hadde verdenspremiere fredag, og var forventet å få det til å klinge i kassaapparatene. Mandag ble det klart at så ikke var tilfellet. Det vil si, filmen har ifølge filmdatabasen Box Office Mojo spilt inn nær 15 millioner dollar i USA og knappe 30 millioner resten av verden. Men 44 millioner dollar totalt, eller rundt 380 millioner kroner, er småpenger å regne i denne storfilmligaen.

Filmen skal ha kostet 175 millioner dollar, 1,5 milliarder kroner, å lage. Forbes anslår at «King Arthur» vil påføre Warner Bros og resten av produsentene et tap på rundt 1,3 milliarder kroner.

OND: Jude Law spiller Vortigern i «King Arthur: Legend of the Sword» Foto: , SF Norge

Økonomimagasinet lister også opp fem grunner de mener medvirker til filmens flopp.

Forbes mener blant annet at filmen, det enorme budsjettet tatt i betraktning, ikke har store nok Hollywood-stjerner til å lokke folk inn i kinosalen. De hevder også at filmskaperne gir publikum for mye av historien bak, i stedet for å bruke tid på selve historien. Den store andelen kostbare «reshoots» får også sin del av skylden.

Ifølge Hollywood Reporter håpet studiosjefene på minst 25 millioner dollar i kinokassen i Nord-Amerika i åpningshelgen, og enda mer i andre deler av verden. Også i Kina gjorde filmen det dårlig, med fem millioner dollar i inntekter. Selv om den ennå ikke har hatt premiere i Storbritannia, mener Hollywood Reporter at det ser mørkt ut.

De siterer filmøkonomi-eksperter som anslår at «King Arthur» neppe vil spille inn mer enn 145 millioner dollar på verdensbasis. Det blir da et tapsprosjekt fordi studioene kun får halvparten av billettpengene tilbake i USA, og en enda mindre andel i andre territorier.

– Vi bommet med konseptet. Vi er veldig skuffet, sier Warners distribusjonssjef i USA, Jeff Goldstein, til HR.

«King Arthur» har vært utsatt flere ganger, og nå kalles den sommersesongens første store flopp i USA.

I Norge var det 21.202 som så filmen i åpningshelgen og totalt 34.141 som har sett den så langt. Det gjør at den ligger på førsteplass i helgens kinobesøk.