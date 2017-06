Flere skandinaver til Oscar-akademiet

Både nordmenn, svensker og dansker er i selskap med blant andre Gal Godot, Justin Timberlake og Chris Hemsworth blant de 774 nye medlemmene i Oscar-akademiet.

Akademiet, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, består av flere tusen medlemmer fordelt på 15 ulike grener av filmbransjen. Det er disse som stemmer fram filmene som nomineres til og vinner Oscar-prisene.

Blant årets nye medlemmer er blant andre Gal Godot, Justin Timberlake og Chris Hemsworth. Også Riz Ahmed fra «The Night of» og «Rogue One» er blitt medlem, i likhet med Monica Bellucci, Priyanka Chopra, Joel Edgerton, Rupert Grint, Zoë Kravitz, Viggo Mortensen, Amy Poehler, Chris Pratt, Elle Fanning og Jon Hamm.

INNE: Australske Chris Hemsworth. Foto: AP

Skandinaviske innslag



Blant de nye filmfotograf-medlemmene er minst to dansker: Camilla Hjelm Knudsen («Arvingene», «Under sanden») og Dan Laustsen («John Wick : Chapter 2», «Løvekvinnen», «Hodejegerne»), og dessuten svenske Linus Sandgren, som fotograferte både «La La Land» og «Joy».

I regissør-kategorien finner vi blant andre Hannes Holm – svensken bak «En mann ved navn Ove», og veteranene Tom Ford og Guy Ritchie.

I klipper-kategorien er Janus Billeskov Jansen («Åndenes hus», «Jakten» og norskproduserte «The Act of Killing») invitert inn, i tillegg til norske Anne Østerud («Pusher», «Menn som hater kvinner», «Jakten») og danske Molly Marlene Stensgaard («Melancholia», «Nymphomaniac»).

INNE: Italienske Monica Belluci. Foto: AP

Nick Cave har funnet veien inn via musikk-kategorien, i likhet med Justin Timberlake. Og i manusforfatter-gruppen er Simon Pegg («Shaun of the Dead») og Joss Whedon ( «The Avengers», «Cabin in the Woods») med.

Blant kortfilmskaperne finnes danske Aske Bang, svenske Patrik Eklund og Mathias Fjellström og norske Lise Fearnley.

Oscar-akademiet endret i fjor regelverket for medlemskap for å fremme større mangfold i medlemsmassen.

Det kom etter heftig debatt i kjølvannet av flere år med få eller ingen Oscar-nominasjoner til fargede filmaktører.

I 2012 foretok Los Angeles Times en større gjennomgang av medlemsmassen, og fant at den på ingen måte speilet kinopublikummet:

INNE: Danske Aske Bang. Foto: AFP

94 prosent av Akademiets medlemmer var hvite, og 77 prosent var menn. Gjennomsnittsalderen var da 62 år, og bare 14 prosent av medlemmene var under 50.

Noen år senere kom den store #OscarsSoWhite-debatten der flere gikk til det skrittet å boikotte prisseremonien i protest mot mangelen på mangfold blant de nominerte.

I 2015 ble norske Morten Tyldum medlem av Akademiet, samtidig med Emma Stone, Daniel Radcliffe og 319 andre nykommere.

Fjorårets regelendringer går blant annet ut på at et medlemskapet skal vare i 10 år, og at det kun fornyes dersom vedkommende har vært i filmbransjen i løpet av disse årene.

Livstidsmedlemskap blir kun innvilget dersom noen har vært medlem i tre tiårsperioder, eller hvis de har vunnet eller vært nominert til Oscar.

Medlemmer som «går ut» dersom de ikke jobber i bransjen får emeritus-status, og får alle rettigheter, men kan ikke stemme på Oscar-prisene.