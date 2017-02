«Fifty Shades Darker»:  Kino-vinner på årets mest romantiske dag

«Fifty Shades Darker» ble en Valentines dag-vinner på amerikanske kinoer med spilleinntekter på 96 millioner kroner.

Dermed ble den lettere SM-inspirerte filmen den klare vinneren på årets kanskje mest romantiske kinodag i USA, med spilleinntekter som er mer enn dobbelt så høye som nummer to filmen, «The Lego Batman Movie».

– Dette gjør «Fifty Shades Darker» til tidenes mest sette film på valentinsdagen når den faller på en vanlig hverdag, og på de første fem dagene har filmen spilt inn over 500 millioner kroner, skriver The Hollywood Reporter.

VGs anmelder ga filmen terningkast tre og konkluderte med at film nummer to i «Fifty Shades»-trilogien er bedre enn sin forgjenger. Det betyr ikke at den er bra.

Det er et omfattende markedsføringsapparat som ligger bak suksessen til «Fifty Shades Darker». Allerede i september i fjor ble traileren til filmen sluppet - for bokstavlig talt å pirre interessen til oppfølgeren til «Fifty Shades of Gray» den ultimate «husmorporno»-film som vinteren 2015 spilte inn 1,8 milliarder kroner bare i løpet den første helgen.

VGs anmelder var ikke nådig da han anmeldte «Fifty Shades of Gray» vinteren 2015:

«Fifty Shades of Grey» er plump, pornobasert og manipulativ. En riktig avansert drittfilm!» - og filmen kvalifiserte til en udiskutabel terningkast to, lød vår anmelderes dom.