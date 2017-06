«Farlig begjær» 30 år: Glenn Close røper sin favorittscene

Filmen er kjent for sin ikoniske kaninkoke-scene, men Glenn Closes favoritt var da hun hang etter Michael Douglas på kjøkkenet.

«Farlig begjær» («Fatal Attraction») hadde premiere i USA i september 1987, og i Norge i februar 1988. I USA ble den den nest best besøkte filmen i 1987, og den mest sette med den strenge sensuren R.

Fikk du med deg: Glenn Close til Wirkola-film

I «Farlig begjær» spiller Glenn Close forlagsredaktøren Alex Forrest som har et kort forhold til den gifte mannen Dan Gallagher (Michael Douglas). Mens han vil avslutte affæren, blir hun besatt og forfølger ham, hans kone og datter. Alex sniker seg blant annet inn i familiens hjem mens de er borte, dreper datterens kanin og setter den til koking.

Hun slåss også med Douglas i flere scener, blant annet i hennes kjøkken.

Husker du: Glenn Close lei av stempelet som psykopatisk elskerinne

På rød løper for Tony-prisutdelingen i helgen, ble Close spurt om hva som er hennes favorittscene fra filmen.

– Mitt favorittminne fra settet var å spille inn den sprø kjøkkenscenen. Og å klamre meg til Michael Douglas med underbuksen sin rundt anklene. Det var ganske fantastisk, fortalte en leende skuespiller til Entertainment Tonight.

HARDT FOR SEG: Det var ikke bare enkle scener Glenn Close hadde med Michael Douglas i «Farlig begjær». Her med kjøkkenkniv. Foto: , Mary Evans Picture

Hun fortalte også at hun fremdeles har kontakt med Douglas, og at han og kona Catherine Zeta-Jones kom for å se musikalen «Sunset Boulevard» der Close spiller en rolle hun vant Tony-pris for i 1995.

Les også: Douglas' sønn løslatt etter syv år i fengsel

– Han er en god venn. Det betydde mye for meg. Det er så givende med å være skuespiller: Du gjennomgår utrolige opplevelser sammen med andre skuespillere og blir venner for livet, uavhengig av hvor mye dere ser hverandre. Det forandrer seg ikke, sier Close til ET.

VG+: Kaninkokerens revansje: Fra elskerinne til heltinne (krever innlogging)

Glenn Close delte søndag ut prisen for Beste kvinnelige hovedrolle i en musikal til Bette Midler for innsatsen i «Hello, Dolly!».