Disse filmene kan du glede deg til i sommer

Kinomørket konkurrerer med solen i sommer. Disse storfilmene kommer de neste månedene.

Helt siden «Haisommer» i 1975 har studioene satset på å dra publikum inn i kinosalene også på sommeren. Den, og ikke minst «Star Wars» to år senere, overbeviste sjefene med pengesekkene om at store action/eventyrfilmer var noe å satse på i sommersesongen. De siste årene har spesielt de store internasjonale franchisefilmene dominert produksjonen, og også i år har vi flere i kø. Her er et utvalg:

«Transformers»-stjerne: – Fengsel suger

I dag (16. juni): «Wonder Woman»

Denne DC Comics-filmen har allerede satt flere rekorder i USA og beviser, om noen skulle være i tvil, at kvinner selvfølgelig kan regissere actionfilm og treffe et stort publikum. 12 år etter sist vi så en kvinnelig superhelt i hovedrollen, får vi Gal Gadot som Wonder Woman. Hun er amasoneprinsessen Diana som bestemmer seg for å engasjere seg i Første verdenskrig når en pilot krasjlander utenfor amasoneøya. Også norske Lisa Loven Kongsli har en rolle som amasonetrener i filmen – noe hun trente åtte timer om dagen i flere måneder for å få til.

Les anmeldelsen: Spektakulær, men komplisert

AMASONE: Norske Lisa Loven Kongsli som amazonekrigeren Menalippe i «Wonder Woman». Foto: Clay Enos , SF Norge

23. juni: «Transformers: The Last Knight»

Også den femte filmen i «Transformers»-serien regisseres av Michael Bay. Mark Wahlberg er tilbake i hovedrollen som Cade Yeager for andre gang og Anthony Hopkins er ny på laget. Ifølge Variety brukte Paramount 62 millioner TV-reklamekroner på «The Last Knight» i USA bare sist søndag. Det er mer enn Universal brukte på «The Mummy». Det virker heller ikke som om publikum er lei av robotene ennå – forrige film, 2014s «Age of Extinction», spilte inn 9,3 milliarder kroner på verdensbasis og sto for historiens syvende beste åpningshelg i juni.

Les mer: Libanon forbyr «Wonder Woman»

TILBAKE I ROLLEN: Mark Wahlberg som Cade Yeager i «Transformers: The Last Knight». Foto: Paramount Pictures , United International Pictures

30. juni: «Grusomme meg 3»

Fire år etter forrige «Grusomme meg»-film, kommer den tredje. Handlingen denne gangen går ut på at Gru møter sin kjekkere og mer sjarmerende tvillingbror Dru som forsøker å få ham med på et siste brekk. Pharrell er for tredje gang involvert i lydsporet. «Grusomme meg 2», der han hadde hiten «Happy», spilte inn enda mer penger enn originalen på verdensbasis – drøye åtte milliarder. Begge forgjengerne hadde premiere i juli. I den amerikanske versjonen står Steve Carell, Julie Andrews, Russell Brand og Kristen Wiig for stemmene.

Les også: Spider-Man returnerer til Marvel-universet

ANIMERT: Gru møter tvillingbroren Dru i «Grusomme meg 3». Foto: , United International Picture

7. juli: «Spider-Man: Homecoming»

Denne «Spider-Man»-franchisen har holdt på siden 2002, da Sam Raimi dro inn guttaktige Tobey Maguire i hovedrollen som Peter Parker. Etter to filmer med Marc Webb på regi og Andrew Garfield som Spider-Man, stepper Jon Watts inn som regissør og Tom Holland inn som superhelten. I Marvel-kronologien er handlingen lagt etter «Captain America: Civil War». Holland bekreftet denne uken at «Homecoming» er den første i en trilogi, og vi vet også at flere filmer fra Spider Man-universet er planlagt, som «Venom» og «Silver & Black».

Fikk du med deg: Tobey Maguire regidebuterer med Nesbø-film

TAR GREP: Spider-Man er tilbake i Marvel-universet. Her er Peter Parker (Tom Holland) med Tony Stark (Robert Downey Jr.) og Happy Hogan (Jon Favreau). Foto: , United International Pictures

14. juli: «War for the Planet of the Apes»

Originalen kom allerede i 1968, og i 2001 blåste Tim Burton liv i konseptet på ny. Det tok ti år før den ble utvidet til en franchise, men i 2011 og 2014 kom de neste filmene som utforsket de hyperintelligente apene ledet an av Caesar. I denne runden er Woody Harrelson og Steve Zahn med i tillegg til Andy Serkins som Caesar. Da traileren kom forrige uke, ble det klart at denne tredje peker tilbake til 68-originalen ved å ha med menneskerollen Nova. Matt Reeves regisserer for andre gang.