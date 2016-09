De første bildene fra Harald Zwarts «Den 12. mann»

Her er de første bildene fra filmen «Den 12. mann», med Thomas «Finger’n» Gullestad som krigshelten Jan Baalsrud.

– Det er utrolig gøy å få vise noe av det vi har jobbet med, sier Gullestad, som for første gang har hovedrolle i en spillefilm.

– Jeg vet ikke hvor mye det er vanlig å leve seg inn i en rolle, men jeg har gått veldig inn for dette, sier Gullestad, som gikk ned 15 kilo på to måneder for å ligne mest mulig på Jan Baalsrud slik han så ut på slutten av sin flukt.

De første filmopptakene som ble gjort på Vargfjellet i Indre Troms i april, tar nemlig for seg den siste delen av historien, da Baalsrud etter tre måneders strabaser og ved hjelp av heltemodige mennesker langs ruten, omsider unnslapp tyskerne.

Da veide den 188 centimeter høye mannen under 40 kilo.

– Det var tøft å være på diett samtidig med at Jenny var gravid. Jeg møtte ikke akkurat forståelse for mine magre middager, så vi spiste veldig ulikt. Jeg gikk ned i vekt mens hun gikk opp, sier Gullestad, som er gift med Jenny Skavlan.



De fikk datteren Åse i april.

- Naturtalent



– Thomas er et naturtalent, skryter regissør Harald Zwart, som ønsket seg et «ubrukt» fjes til rollen som Jan Baalsrud.

– Thomas har den samme personligheten som Baalsrud: Positiv, tapper og utholdende. Under innspillingene viste han noen emosjonelle sider av seg selv som gjør meg sikker på at vi har valgt helt riktig mann, sier Zwart.

Mens filmen «Ni liv» nesten bare handlet om Baalsrud, vil «Den 12. mann» også skildre de omkringliggende omstendighetene og alle hjelperne hans.

– Vi ønsker å oppfylle noe Baalsrud selv ga uttrykk for, at det var hjelperne hans som var heltene i denne historien. Han hadde alltid dårlig samvittighet for at han var den eneste av tolv soldater som overlevde, og for at de som hjalp ham fikk for lite ære, sier Zwart, som selv har et spesielt forhold til 2. verdenskrig.

- Viktig historie



– Bestefaren min var krigsseiler, og faren min satt i konsentrasjonsleir i Indonesia. Jeg hørte mye om det som barn, men mine egne barn kjenner lite til hvilke ofre som ble gjort for at vi fikk den friheten vi har i dag. Dette er en historie vi må fortelle om og om igjen, sier regissøren.

Thomas Gullestad gleder seg til å ta fatt på ny innspilling i februar.

– Det var helt euforisk gøy. Da vi først satte i gang, var kulda og sulten helt glemt.

– Denne ganger blir det lettere, siden innspillingen skal skje i kronologisk rekkefølge. Da begynner jeg som normalvektig, sier Gullestad.

– Dessuten er det sikkert lettere å gå ned i vekt når jeg ikke er hjemme.

«Den 12.mann» har et budsjett på 64 millioner kroner. Petter Skavlan har skrevet manus og Aage Aaberge er produsent.