Besatt dukke skremmer fart i kinobesøket i sommer

«Annabelle 2: Creation» har fått fart på billettsalget i en ellers søvnig kinosommer i USA. Skrekk-oppfølgeren spilte inn 280 millioner kroner over helgen.

«Annabelle 2» er en oppfølger av «Annabelle» (2014), som igjen var avgreinet fra «The Conjuring»(2013). Sistnevnte er en kritikerrost skrekkfilm mange mente blåste nytt liv i slitne skrekk-klisjeer.

Ifølge nyhetsbyrået AP hjelper «Annabelle 2» på billettsalget i spesielt dårlige august. Skrekkfilmen er også laget på det som i Hollywood-divisjonen regnes som et veldig lite budsjett: 15 millioner dollar, eller rundt 120 millioner kroner.

I helgen spilte den inn 35 millioner dollar i Nord-Amerika, eller rundt 280 millioner kroner. Ifølge Box Office Mojo har den spilt inn 72 millioner, eller 676 millioner kroner, på verdensbasis siden premieren 11. august.

NYE OFRE: Talitha Bateman som Janice og Stephanie Sigman som søster Charlotte i «Annabelle 2: Creation». Foto: Justin Lubin , SF Studios

På andreplass i USA denne helgen følger Christopher Nolans krigsepos «Dunkirk», som har spilt inn 1,2 milliarder kroner siden premieren 21. juli. På verdensbasis har den spilt inn 2,9 milliarder.

Men en god start for «Annabelle 2» betyr ikke at besøket i sommer er bra. Ifølge AP er kinobesøket så langt 11 prosent under sommeren 2016.

Miranda Otto og Anthony LaPaglia er blant skuespillerne i «Annabelle 2», som handler om en dukkemaker og hans kone som flere år etter datterens tragiske død inviterer en nonne og flere barnehjemsjenter til å bo hos dem. Dermed blir de nye beboerne mål for den besatte dukken Annabelle.

I Norge hadde filmen også premiere fredag 11. august. Kinotallene for helgen kommer mandag morgen. I juli var også besøkstallene i Norge dårligere enn i fjor, ifølge Film & Kino.