«Babe»-skuespiller James Cromwell (77) dømt til en uke i fengsel

«Den grønne mil»-, «24»- og «American Horror Story»-skuespilleren risikerer å måtte tilbringe sju dager i fengsel etter å ha demonstrert mot en kraftstasjon i New York.

Det var i 2015 James Cromwell ble arrestert under en kraftstasjon-protest. Ifølge Variety er grunnen til at han nå er dømt til sju dager i fengsel, at han ikke har betalt boten han ble ilagt etter arrestasjonen.

Det var en rett i Wawayanda i New York som torsdag dømte Cromwell og to andre miljøaktivister til en ukes fengsel i juli. Skuespilleren skal angivelig sone i Orange County Jail.

Totalt ble fem andre arrestert samtidig med Cromwell da de i desember 2015 arrangerte en demonstrasjon der de satte seg ned for å hindre arbeidet på stedet der Competitive Power Ventures utvinner gass. Alle seks skal ha blitt siktet for å ha forhindret trafikken.

KLASSIKER: Patricia Clarkson og James Cromwell i Oscar-nominerte «Den grønne mil» (1999). Foto: , NBC International

Hver av dem fikk 250 dollar i bot og et straffegebyr på 125 dollar, totalt drøye 3000 norske kroner. Ifølge Variety, som siterer Times-Herald Record, var det bare tre av de seks som betalte bøtene innen fristen.

Mens Cromwell først haddde frist til fredag med å betale eller melde seg på fengselet i juli, har en anke ha ført til at de tiltalte har frist til 14. juli med å betale det utestående beløpet.

– Om ikke vi holder sammen, vil ingenting forandre seg. Makt til folket! sa Cromwell til Time-Herald da han nektet å betale boten torsdag.

SPILTE KONGELIG: Cromwell spilte prins Philip i «The Queen» fra 2006. Her med Helen Mirren i tittelrollen. Foto: , Pathe International/Sandrew Metronome Norge

Cromwell ble også arrestert i 2013 for å ha protestert mot det han hevdet var mishandling av dyr. I 2016 bla han og «Star Trek»-kollega J. G. Hertzler arrestert for å ha demonstrert mot et underjordisk gass-lagringsanlegg nær Seneca Lake.

Som skuespiller har Cromwell spilt i nær 200 filmer og TV-serier. Han ble Oscar-nominert for rollen i «Heldiggrisen Babe», og var nominert for Emmy-priser for TV-seriene «Akutten», «Six Feet Under» og «Amarican Horror Story: Asylum», og vant for sistnevnte.

Han har også spilt i klassiske filmer som «Den grønne mil», «L.A. Confidential» og «The Artist».