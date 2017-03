Amy Schumer trekker seg fra Barbie-film

Komiker Amy Schumer kan likevel ikke spille i den planlagte filmen om Barbie.

Sony har lenge planlagt en komedie om dukken som har gitt flere generasjoner et noe vanskelig kroppsideal å etterfølge, og Amy Schumer (35) var booket som hovedrolleinnehaver.

Men nå har skuespilleren måttet trekke seg fra filmen, fordi den krasjet med andre prosjekter, melder Variety.

– Dessverre kan jeg ikke lenger stille opp for Barbie, på grunn av konflikter i timeplanen. Filmen Filmprosjektet er så lovende, og Sony og Mattel har vært veldig gode partnere. Jeg er lei meg, men ser frem til å se Barbie på lerretet, skriver Schumer i en uttalelse til Variety.

Mens filmversjonen av Barbie har planlagt innspillingsstart i 23. juni, er Schumer bundet opp i en lengre promoturné for sin nye komedie «Snatched» som kommer i mai. Hun har også innspilling av «She Came to Me» med Steve Carell på plakaten.

PRISVINNER: Amy Schumer fikk en Critics' Choice Award i fjor for rollen i «Trainwreck» Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Sony, derimot, er avhengige av å overholde den planlagte premieredatoen 29. juni 2018, siden de allerede har startet produksjonen av produkter som er knyttet til filmen, og kan dermed ikke tilrettelegge innspillingen for Schumer.

– Vi respekterer Amys avgjørelse. Vi ser fram til å få Barbie ut i verden og å dele oppdateringer på casten og filmskaperne snart, sier en talsperson for Sony.

Enn så lenge er ingen regissør knyttet til filmen som skal handle om en Barbie som blir kastet ut av Barbieland fordi hun ikke er perfekt nok, og får seg et eventyr i virkeligheten.