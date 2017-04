Amber Heard saksøker produsent for nakenscene

Amber Heard og produsenten krangler i retten om nakenscenene i den kommende filmene «London Fields».

Filmstjernen Amber Heard (30), som tidligere var gift med Johnny Depp (53), går rettens vei for å prøve å stoppe nakenscener i hennes kommende film «London Fields», melder E News.

Men skuespilleren har aldri filmet noen nakenscener til thrilleren – det hun prøver å stoppe er nakenscener med en såkalt «body double», som skal fremstå som henne.

I fjor ble Heard saksøkt av filmens produsent Christopher Hanley for å angivelig ha brutt kontrakten fordi hun ikke stilte opp som avtalt på nakenscener.

Torsdag svarte Heard og hennes advokater med å saksøke produsenten og hans kone, som er manusforfatteren bak den kommende filmen, for kontraktsbrudd. Heard krever også at de forbys å distribuere den versjonen av filmen som krenker hennes rettigheter.

I rettsdokumentene, som både The Hollywood Reporter og E News siterer, hevder Heards advokat at skuespilleren takket ja til å være med i filmen på den betingelsen at hun fikk sette restriksjoner om nakenhet og sexscener. Produsenten skal ha gått med på dette, og det skal ha blitt skrevet inn i Heards kontrakt.

EKS-PAR: Johnny Depp og Amber Heard var gift i 15 måneder. Her er de fotografert sammen i november 2011. Foto: Joel Ryan , AP

Heard hevder at produsenten og manusforfatteren filmet flere naken- og sexscener av en «body double» i hemmelighet og inkluderte disse scenene i en ferdig klippet versjon av filmen. Scenen skal ha blitt filmet etter at Heard forlot filmsettet.

«Body double-opptakene inkluderte en eksplisitt pornografisk sexscene som Heard aldri ville sagt ja til å gjøre selv. Opptakene var gjort slik at de som så bildene ville ha inntrykk av at det var henne», skriver advokaten i rettsdokumentene, ifølge People.

Advokaten til produsenten Christopher Hanley avviser anklagene overfor E News, og han hevder at det Heard påstår er «fiksjon».

Ifølge E News har Heard blitt avbildet naken eller lettkledd i hennes fem siste filmer.

I fjor gikk Heard gjennom en stygg skilsmisse fra Johnny Depp. Hun anmeldte ham for å ha angrepet henne fysisk flere ganger i løpet av ekteskapet, og Depp ble ilagt besøksforbud.

I august ble anklagene om mishandling trukket tilbake, og de to inngikk forlik i skilsmissesaken.