HAUGESUND (VG) Før Pia Tjelta (39) står på scenen som vert for årets Amanda-show, hevder hun at hun er så nervøs at man egentlig ikke kan prate til henne.

Den røde løperen i Haugesund varmes av et sjeldent solglimt, kvelden der norsk filmbransje skal feire seg selv. Selve prisutdelingen vises på TV 2 klokken 21.40.

Bakgrunn: «Kongens nei» med nominasjonsrekord

For Pia Tjelta, som debuterer som Amanda-programleder, har de siste dagene vært spesielle:

– Det har vært helt kaotisk. Det har vært et «race». En jobber jo så fort i TV, jeg er vant med en helt annen type konsentrasjon fra teater og film. Her går det ekstremt fort, og det er en utrolig «tight» timeplan. Jeg er så nervøs at jeg ikke er «tesnakkanes», egentlig, sier skuespilleren til VG og legger til:

VARMET OPP TIL FEST: Skuespillere Pia Tjelta og Bjørn Sundquist ble hedret med hver sin inngraverte brostein på Haugesunds Walk of fame lørdag. Foto: Ingvill Dybfest Dahl/ VG Foto:

– Nå konsentrerer jeg meg bare om å ha fokus der jeg skal ha fokus: på tekstene jeg skal si og på ikke å kollapse før den tid. Men jeg gleder meg litt også, altså.

Leste du: «Skam»-Ruby Amanda-nominert

Tidligere på dagen ble hun og kollega Bjørn Sundquist (69) hedret med hver sin inngraverte Amanda-brostein på Haugesunds «walk of fame». Men straks er det heder og ære av andre som gjelder – og ikke minst litt glitter og glamour.

Tjelta er selv aktuell med en kjolekolleksjon til høsten, men hun kommer ikke til å vise seg i eget design under Amanda-showet.

– Nei, det har vært noen andre på saken! Vi har fått tak i noe gull fra to av mine favorittdesignere. Det er så j… fint!, sier hun og ler, uten å ville røpe mer før showet.

Denne saken oppdateres etter hvert som flere filmkjendiser kommer på rød løper lørdag kveld.