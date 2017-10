Avlyser festpremierer etter Las Vegas-tragedien

Premierene på «Blade Runner 2049» og «Marshall» dropper fest etter skytetragedien i USA.

Onsdag skulle det vært storstilt verdenspremiere på oppfølgeren til Ridley Scotts «Blade Runner» i USA. Filmen «Marshall», om den første afroamerikanske høyesterettsdommeren i USA, skulle hatt premierefest tirsdag kveld. Nå er begge kansellert.

Bakgrunn: Dette vet vi om Las Vegas-massakren

– På denne dagen med landesorg har vi bestemt oss for å avlyse kveldens rød løper-premiere for «Marshall». I stedet vil kveldens arrangement være en privat visning for skuespillere, filmskapere og deres inviterte gjester. Tankene våre går til ofrene for tragedien i Las Vegas, deres familier og alle berørte, sa Open Road Films i en uttalelse tirsdag morgen, ifølge E! News.

Ryan Gosling: – Tvunget til å tenke på fremtiden

«Marshall» skulle etter planen hatt festpremiere på Chinese Theatre i Hollywood tirsdag.

PREMIERE: Chadwick Boseman og Sterling K. Brown i «Marshall». Foto: Barry Wetcher , AP/ Open Road Films

Også Warner Bros., som står bak «Blade Runner 2049», avlyste festen tirsdag, ifølge Variety. De har premiere på Dolby Theatre i Hollywood.

Fikk du med deg: Ryan Gosling tar aldri Eva Mendes med på fest

– I lys av de tragiske hendelsene i går kveld avlyser Warner Bros. Pictures, Sony Pictures og Alcon Entertainment den røde løperen på morgendagens visning av «Blade Runner 2049». Vi samler oss med resten av landet og sender varme tanker til og ber for alle som er berørt av denne tragedien, sa de i en uttalelse.

Det er forventet at alle lysene langs Las Vegas-stripen skal slukkes tirsdag kveld. Alle show arrangert av Caesar Entertainment er avlyst for kvelden.

Celine Dion, Britney Spears og Jennifer Lopez er blant artistene som spiller show i Las Vegas for tiden.

Les også: Artister i sjokk etter Las Vegas-skytingen

Så langt er minst 59 mennesker er bekreftet omkommet og over 500 skadet etter at en 64-åring fra et hotellrom i 32. etasje åpnet ild mot en musikkfestival i byen.