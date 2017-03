Banderas frisk etter hjerteinfarkt

Den spanske filmstjernen Antonio Banderas sier han føler seg bra igjen etter et hjerteinfarkt i januar.

– Jeg hadde et hjerteinfarkt 28. januar, men jeg var veldig heldig, det var godartet og fikk ingen konsekvenser, sa han til spanske medier lørdag.

Det er første gang 56-åringen åpner opp om hjerteinfarktet som rammet ham for to måneder siden. Nå er han sikker på at han har igjen det beste av sin karriere.

Banderas er på besøk i sin hjemby Malaga i forbindelse med at han ble tildelt en pris for sin lange karriere som skuespiller, regissør og produsent under Spanish Film Festival. Det var under en pressekonferanse i forbindelse med prisutdelingen at han snakket om hjertehelsen sin.

Har hjerteflimmer



Banderas' besøk til en sveitsisk klinikk tidligere i år førte til spekulasjoner rundt stjernens helse. Nå avdramatiserer han alvoret i situasjonen.

– Jeg gjennomgikk en operasjon og fikk implantert tre stenter i koronararteriene, sier Banderas til Latin American Herald Tribune.

Han betror samtidig at han har slitt med hjerteflimmer i en periode.

Spanjolen tror hjerteinfarktet skyldes hans «arbeidsnarkomane hjerte som har dunket hardt de siste 37 årene», men sier han at nå føler seg «veldig bra og vil tilbake på jobb».

– Å jobbe var som å spise popkorn før, jeg klarte ikke å stoppe. Nå skal jeg ta meg en liten pause og tenke over ting, sier Banderas.

Dårlig i engelsk



Banderas kom til USA på begynnelsen av 90-tallet etter å ha spilt i en flere Pedro Almodovar-filmer hjemme i Spania. Han snakket da så dårlig engelsk at han ikke engang klarte bestille room service på hotellet, ifølge seg selv. Ikke lenge etterpå fikk han sitt gjennombrudd med «Mambo Kings» i 1992. Siden har han spilt i filmer som «The Mask of Zorro», «Desperado», og «Philadelphia».

Nå bor han i Cobham etter at han ble skilt fra skuespiller Melanie Griffith i 2015. Med seg til Malaga hadde han for øvrig sin nye kjæreste Nicole Kimpel.

Hjerteinfarktet har ikke tatt fra ham motet. Til spanske medier sier han at han tror han fortsatt har igjen det beste av sin karriere. Nå vil skuespilleren regissere flere filmer. Først er planen å spille Pablo Picasso i en film av Carlos Saura, men det er fortsatt noen uklarheter i forhold til manus, melder Sky News.

Har du lest: Fikk hjerteinfarkt på fjelltur