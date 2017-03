Får sikkerhetsvakter etter Oscar-flausen

De to revisorene som har fått ansvaret for konvolutt-rotet og dermed også tidenes Oscar-skandale, får nå beskyttelse.

Det opplyser ledelsen i PwC til NBC News.

– Etter at identiteten til Brian Cullinan og Martha Ruiz er kjent og etter at det på sosiale medier er postet personlig informasjon og bilder av hvor de bor, har PwC besluttet å utstyre de to med sikkerhetsvakter, opplyser en talsperson for PricewaterhouseCoopers, til NBC.

Onsdag kveld ble det kjent at de to aldri får jobbe med Oscar-utdelingen igjen. Samtidig opplyste Oscar Akademiets president Cheryl Boone Isaacs at revisorfirmaet PricewaterhouseCoopers forhold til Oscar Akademiet fortsatt er uavklart. PwC har hatt ansvaret for sikkerheten rundt avstemningen og konvoluttene i over 80 år.

– Men la det også være klart at hverken Brian Cullinan eller Martha Ruiz må slutte i PwC som en følge av dette. De skal fortsette som partnere i selskapet, sier talspersonen for PwC til People.

Begge de to revisorene hadde i forkant fått streng beskjed om ikke være på sosiale medier under den direkteoverførte TV-sendingen.

Men like før han skulle gi vinnerkonvolutten med navnet på årets film til Warren Beatty, var Brian Cullinan opptatt med å sende en tweet med et bilde av Emma Stone.

– Det var denne distraksjonen som forårsaket tabben, sier Oscar-president Boone Isaacs.

Bilder tatt bak scenen og som er blitt kjent onsdag viser at alle følger intenst med på prisutdelingen og hva som skjer på scenen. Alle unntatt Brian Cullinan som er oppslukt av å sende meldinger fra mobiltelefonen sin, skriver Daily Mail.

– Brian Cullinan har det forferdelig - og han er helt ute av seg, sier PwCs styreformann Tim Ryan.