Endelig film-hovedrolle for Macody Lund

– Da jeg startet med dette, hadde jeg aldri trodd at jeg en dag skulle få min «egen» film, sier Synnøve Macody Lund (41) som får sin første hovedrolle på det brede lerretet i den norske grøsseren «Hjemsøkt».

Filmen, som regisseres av spillefilmdebutanten Carl Christian Raabe, ventes å ha premiere rundt nyttår. Den aller første traileren fra grøsseren kan du se i starten av denne saken!

Les også: «Frikjent»-Synnøve ler av gammelt bygdesladder

Synnøve Macody Lund synes det er kjempestas å få en hovedrolle også i en film, ikke minst fordi hun selv ikke er utdannet skuespiller.

– Nei, jeg er ikke klassisk utdannet så jeg har en veldig naturlig og intuitiv spillestil. Men det passet veldig godt inn i denne rollen, forteller hun.

«Hjemsøkt» er spilt inn i et herskapelig hus på Gran på Hadeland i den mørkeste vintermåneden. En krevende og svært utfordrende innspilling, mener hun.

– Ikke bare fordi det var minus 17 på Gran, men det er krevende å gå rundt og være redd tolv timer om dagen og vise 180 nyanser av redsel, skratter Macody Lund.

– Filmen spiste seg på en måte inn på meg, men jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier hun.

Synnøve Macody Lund var i en årrekke en profilert filmanmelder før hun selv hoppet over på den andre siden av bordet og spilte mot Aksel Hennie i «Hodejegerne» i 2011.

Les også: Synnøve Macody Lund: – Jeg har slitt med selvtilliten

Senere har hun hatt profilerte roller i tv-serier som «Frikjent» og hovedrolle i «The Black Widows». I høst har hun også rollen som dronningen i «Askeladden».

– Det er kjekt å jobbe med film igjen. TV-seriene var tungt og beinhardt arbeid hver eneste dag fra september til desember, og det merket jeg på kroppen. Jeg måtte bare ta en pause og takke nei til andre tv-serietilbud. Jeg følte at jeg ikke kunne være lenger borte fra barna etter et halvår med intens tv-innspilling, forteller hun.

Likevel ville Synnøve Macody Lund aldri vært erfaringen foruten.

– Jeg tror kanskje ikke jeg hadde sagt ja til «Hjemsøkt» om jeg ikke hadde den erfaringen som jeg nå har opparbeidet meg. Selv om det å være skuespiller kom relativt overraskende på, har det blitt en lidenskap. Og det er nye kapitler hele tiden. Før har jeg vært livredd for å stå på en scene, helt uaktuelt! Men nå er det kanskje tid for å utvikle det også, sier Synnøve Macody Lund.

GRØSSENDE JULESTEMNING: Synnøve Macody Lund og Ebba Steenstrup i «Hjemsøkt». Foto: Philip Øgaard

Manuset til «Hjemsøkt» er forresten skrevet av Maja Lunde, forfatteren bak den kritikerroste romanen «Bienes historie». I andre roller finner vi blant andre danske Ken Vedsegaard, som mange vil kjenne fra «Krøniken», og ikke minst Ebba Steenstrup – datter av de foreløpig mer berømte skuespillerne Henriette Steenstrup og Fridtjov Saaheim.

– Hun gjør en sinnssyk innsats. Jeg opplevde i det hele tatt et fantastisk og intenst samspill mellom skuespillerne, sier Macody Lund.

Fikk du med deg denne?: Synnøve Macody Lund skriver i VG: Det forbanna vidunderlege underlivet (VG+)

Regissør Carl Christian Raabe har hun jobbet med tidligere, både i forbindelse med «Hodejegerne» og bakomfilmen til «Kon-Tiki», og Synnøve Macody Lund sier at deres nære vennskap til tider skapte utfordringer.

– Vennskapet ble satt på prøve på godt og vondt. Det var intenst og blottleggende å bli regissert av noen som kjenner meg så godt. Jeg kunne ikke snike meg unna eller snakke meg bort fra noe. Han presset og pushet meg nådeløst, som jo er bra for filmen, men det var et par ganger det smalt såpass at dramaet på settet nesten overgikk fiksjonen!