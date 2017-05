Emma Watson vant kjønnsnøytral filmpris

«Beauty and the Beats»-stjernen (27) er den første skuespilleren som vinner Hollywood-pris i en kategori som ikke skiller menn og kvinner.

Begivenheten fant sted under MTV Movie & TV Awards i Shrine Auditorium i Los Angeles søndag.

Emma Watson vant i «Best Actor» for rollen som Belle i Disney-suksessen «Beauty and the Beast». Det vanlige er å dele ut priser for både «Best Actor (beste mannlige skuespiller») og «Best Actress (beste kvinnelige skuespiller»), men MTV har tatt et historisk sprang ved kun å kåre «Beste skuespiller».

Watson slo både mannlige og kvinnelige rivaler, deriblant Hugh Jackman (48) for «Logan».

Før hun takket på egne vegne, forklarte Watson hvor glad hun er for at MTV gjør nettopp det de gjør.

– Jeg vil starte med å si noe om selve prisen. Den første skuespiller-prisen som ikke skiller de nominerte ved kjønn – det sier noe om hvordan vi ser på mennesker. MTVs grep for å opprette en kjønnsnøytral utmerkelse for skuespillere, vil bety en forskjell for alle. For meg personlig dreier det seg om at skuespill handler om å sette seg selv i andres sted, og det trenger ikke å skilles i to kategorier, sa Watson på podiet.

STOLT: Også prisutdeler Asia Kate Dillon så fornøyd ut. Foto: AP

Prisutdeler var «Billions»-stjernen Asia Kate Dillon (32), den første kjønnsnøytrale skuespilleren som fyller en kjønnsnøytral rolle på TV.

– Dette betyr svært mye for meg, både å vinne prisen og få den overrakt av deg, Asia. Tusen takk for at du opplyser meg på en så tålmodig og inkluderende måte, sa en rørt Watson – for mange aller best kjent som Hermine i «Harry Potter»-filmene.

Dillon, også kjent fra «Orange is The New Black», skrev tidligere i år et brev til EMMY-akademiet med anmodning om at de bør slutte å dele TV-vinnerne opp i kjønnskategorier.

– Jeg er så stolt og ydmyk! Timingen er rett, og dette føles så riktig, sa Dillon til Variety nylig om forepørselen om å dele ut MTV-prisen

Britiske Emma Watson sa også i takketalen at empati og evnen til å bruke fantasien, ikke bør ha noen grenser. Hun var også svært glad for at rollefiguren Belle fikk sin heder:

– Fordi hun er en så sterk skikkelse, og fordi filmen presenterer så stort mangfold.

«Beauty and the Beast», som ble belønnet med en firer på terningen av VGs anmelder, passerte i april en milliard innspilte dollar i billettinntekter, altså mer enn 8,5 milliarder norske kroner. Dermed befester den nye versjonen av animasjonsklassikeren fra 1991, posisjonen som den desidert mest innbringende filmen så langt i 2017.

