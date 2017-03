Emma Watson om kritikken: – Skjønner ikke hva dette har med mine bryster å gjøre

Emma Watson ser ingen motsetning mellom de nye bildene i Vanity Fair og det å være feminist.

– Jeg skjønner ikke hva dette har med mine bryster å gjøre.

Det sier Emma Watson i et intervju med Reuters i forbindelse med lanseringen av den nye storfilmen «Skjønnheten og udyret» hvor den tidligere Harry Potter-stjernen spiller nettopp Skjønnheten Belle.

Fikk du med deg? Første homofile Disney-karakter i «Skjønnheten og udyret»

– Det er så mange misforståelser rundt hva feminisme er. Slik jeg ser det, handler feminisme om å ha valgmuligheter. Feminisme er ikke en stokk man skal bruke til å slå andre kvinner med, fortsetter Watson.

På sosiale medier har debatten vært heftig rundt hvorvidt Emma Watson kunne gjøre krav på å bli tatt seriøst når hun stiller opp på så dristige og avslørende bilder som hun gjør i Vanity Fair.

Hun legger ikke skjul på at hun ikke skjønner hva denne debatten har med hennes utseende å gjøre.

Les også: Derfor vil ikke Emma Watson ta selfie med fansen lenger

– Feminisme handler om frihet, frigjøring og likestilling. Det er åpenbart mange som mener at jeg ikke kan være feminist og ha pupper, sier en oppgitt Emma Watson som opplever at fotoseansen med Vanity Fair-fotografen var både kreativ og inspirerende.

– Og jeg synes bildene ble vakre, legger Watson til.

Paradoksalt nok tar hun et oppgjør med sosiale medier i dette samme intervjuet med Vanity Fair.

– For meg handler det om å ha et liv eller ikke. I det øyeblikket noen publiserer et bilde av seg selv sammen med meg på sosiale medier, så går det bare noen sekunder før «hele verden» nøyaktig vet hvor jeg er og hva jeg har på meg. Det vil jeg rett og slett ikke bidra til. Men jeg kan gjerne sette meg ned og svare på hvilket som helst spørsmål de måtte ha. På betingelse av at jeg ikke blir fotografert sammen med dem. Sosiale medier har virkelig forandret alt, sier Emma Watson.