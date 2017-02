Derfor vil ikke Emma Watson ta selfie med fansen lenger

Hun har vært kjendis mer enn halve livet, og Emma Watson er bare 26 år gammel. Men nå er Harry Potter-stjernen lei. Hun er ikke lenger redd for å si nei.

Det forteller Emma Watson i et stort intervju marsutgaven av magasinet Vanity Fair.

– Jeg har vært berømt siden jeg var ti-ellve år gammel. Dette passer meg så dårlig, jeg er en pest og en plage. Jeg er vanskelig å ha med å gjøre og jeg passer ikke til dette, forteller Watson i intervjuet som også er omtalt av ENews.

Anledningen til at Emma Watson stiller opp i Vanity Fair, er at hun spiller Belle i den nye versjonen av «Skjønnheten og udyret». Watson har også vært ambassadør for FN i to år og fronter likestillingskampanjen « HeForShe».

Hun er en såkalt Goodwill-ambassadør for FN, og har i denne forbindelsen fått oppmerksomhet for minneverdige taler hun har holdt. I 2014 ble hun for eksempel hyllet for å ha holdt en personlig tale for kvinners rettigheter i FNs hovedkvarter. Da fortalte skuespilleren om hvordan ulik behandling av kjønnene har påvirket henne selv.

PREMIERE-KLAR: Emma Watson stilte i en storslått kjole under en presselansering for «Skjønnheten og udyret» i London i forrige uke. Foto: Neil Hall , Reuters

– Etterhvert som jeg er blitt eldre, har jeg lært meg til å si nei. Å kjempe i mot, ta både store og små kamper. Det er meg, sier Watson.

Hun legger ikke skjul på at etterhvert som det ble mindre og mindre Harry Potter i livet hennes, begynte hun å ta innover seg hva som er viktig her i livet. Etter å ha gått opp en rød løper, full av sminke og med en stor omfangsrik kjole kunne jeg gå inn på toalettet, se meg selv i speilet og spørre: Hvem er dette? Det var ikke meg, jeg likte ikke den personen jeg så i speilet, forteller Emma Watson i Vanity Fair-intervjuet.

Hun har flere ganger vurdert å trekke seg helt ut av rampelyset, bare bli borte fra offentligheten og slutte helt som skuespiller. Som da hun ble immatrikulert på Brown University i 2009.

– Jeg følte at dette ville jeg aldri slippe unna, dette var slik livet mitt kom til å forbli.

Derfor vil hun heller ikke tillate at fansen tar selfier sammen med henne med mindre det skjer i forbindelse med en såkalt «rød-løper anledning»

– For meg handler det om å ha et liv eller ikke. I det øyeblikket noen publiserer et bilde av seg selv sammen med meg på sosiale medier, så går det bare noen sekunder før «hele verden» nøyaktig vet hvor jeg er og hva jeg har på meg. Det vil jeg rett og slett ikke bidra til. Men jeg kan gjerne sette meg ned og svare på hvilket som helst spølrsmål de måtte ha. På betingelse av at jeg ikke blir fotografert sammen med dem. Sosiale medier har virkelig forandret alt, sier Emma Watson.