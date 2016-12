Emma Stone mener regissører har gitt vitsene hennes til mannlige motspillere

Skuespillerens improviserte skøyerstreker har bragt latter på settet, men hun fikk ikke alltid fremføre replikkene i filmene selv.

Emma Stone er for tiden aktuell i filmmusikalen «La La Land», som for kort tid siden ble den store vinneren under Critics' choice awards. I et nytt stort intervju med Rolling Stones røper skuespilleren at hun ofte ønsker å gjøre alle rundt seg til lags.

– Under innspillinger av filmer tidligere så har jeg til tider blitt fortalt at jeg forhindrer prosessen ved å si min mening eller komme med ideer, forteller hun til magasinet.

Hun nøler med å gjøre dette til en sak om kvinner.

– Men det har vært situasjoner hvor jeg har improvisert, de har ledd av vitsene og gitt dem til de mannlige rollene. Gitt bort vitsen min, sier hun.

Stone åpner også opp om replikker hun har sagt i fra om at hun ikke vil fremføre fordi de ikke vil funke i filmen.

– Da kan de ha sagt bare si den, så kutter vi den om det ikke funker. Likevel har de ikke kuttet den, selv om den ikke funker, sier hun.

Skuespilleren anser «La La Land» og «Birdman» filmene som personlige gjennombrudd. Begge filmene utfordret henne skuespillerteknisk, forteller hun til magasinet. I tillegg lærte hun seg å steppe til «La La Land» og under en scene i «Birdman» klarte hun for første gang å gi helt slipp på forventningene.

Tidligere har Stone spilt i begge «The Amazing Spider-Man»-filmene, og under den første filmen møtte hun også sin tidligere kjæreste Andrew Garfield. De to gikk fra hverandre i 2015, etter omtrent 3 år sammen.