Johnny Depp om presidentdrap: – Kanskje det er på tide

Johnny Depp (54) fleipet under Glastonbury-festivalen om at det er lenge siden en president ble drept av en skuespiller.

Kommentaren kom torsdag kveld, mens Hollywood-stjernen sto på scenen for å snakke om en film – og i stedet tok for seg USAs president Donald Trump.

– Kan vi få Trump til å komme hit? Jeg tror han trenger hjelp, sa Depp, for tiden aktuell i norskregisserte «Pirates of the Caribbean». Men han ga seg ikke med det. Etter både applaus og buing fra de om lag 1500 publikummerne, fortsatte filmstjernen:

– Når var sist en skuespiller drepte en president? Det er en stund siden. Kanskje det er på tide.

MUNNRAPP: Johnny Depp på Glastonbury. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Depp bedyret at han selv ikke er skuespiller, men en person som «lever av å lyve». Men han la altså til at «det er en stund siden, kanskje det er på tide».

John Wilkes Booth, som skjøt og drepte Abraham Lincoln i The Ford Theatre i 1865, var skuespiller.

– Vil se forferdelig ut



Den verdensberømte 54-åringen, som gjentatte ganger har uttalt seg kritisk om USAs nye president, visste godt at uttalelsene ville vekke oppsikt.

– Dette kommer til å dukke opp i media, og det vil se helt forferdelig ut. Men jeg vil at dere alle skal ta del i det, sa han.

TAUS: President Donald Trump, her i Det hvite hus 20. juni, har ennå ikke kommentert Depps utspill. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Ingen fra Trumps leir har kommentert hendelsen. Presidenten, som gjerne er rask til å svare for seg, har heller ikke tvitret.

Depp skal angivelig ha klarert med politiet på forhånd om at han kom til å vitse om den amerikanske presidenten.

Endte dårlig



Komiker Kathy Griffin (56) har gått helt ned for telling etter at hun nylig serverte en makaber TV-spøk om Trump. Trump svarte på Twitter med en uttalelse om at Griffin «burde skamme seg». Rabalderet som fulgte, førte til at stjernen fikk sparken fra CNN.

Depp stilte i fjor opp i en satirisk film for Funny or Die, hvor han spilte rollen som nettopp Trump. I den sammenhengen omtalte han Trump som «en bortskjemt unge», og han antydet at Trump ville bli den siste presidenten i USA dersom han endte opp med å vinne valget.

Depp var til stede på Glastonbury-festivalen for å kaste glans over visningen av den 13 år gamle filmen «The Libertine».

