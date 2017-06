Roman Polanskis overgrepsoffer vil støtte ham i retten

Samantha Geimer (53) som var offer for den kjente filmregissørens overgrep for 40 år siden, møter fredag i retten i Los Angeles for å støtte Polanski i hans kamp for å få myndighetene til å henlegge saken mot ham.

Det er The Hollywood Reporter som skriver dette.

I 1977 ble Roman Polanski etterforsket for fem saker, blant dem en voldtekt av den da 13 år gamle Samantha Geimer under et besøk hjemme hos Jack Nicholson i Los Angeles.

I et brev datert 6. februar ba Polanskis advokat Harland Braun amerikanske myndigheter om å avslutte saken, skriver Variety.

Geimer har lenge støttet Polanski i hans kamp for å kunne reise fritt tilbake til USA uten å risikere å bli arrestert.

– Hun er lei av hele saken. Dommerne bare leker med Polanski, sier advokat Harland Braun.

Polanski avviste i 1977 voldtektstanklagene, men ble dømt for misbruk etter å ha innrømmet å ha hatt sex med Geimer som den gang var under den seksuelle lavalder. Filmregissøren tilbrakte 42 dager i et fengsel mens saken ble undersøkt. Så ble han løslatt, og før dommen falt flyktet han fra USA. Siden har han vært ettersøkt av amerikanske myndigheter og Interpol over store deler av verden.

– Han utnyttet meg, men jeg er så fullstendig ferdig med det. Langt verre ting skjer med andre nå for tiden, sa Geimer som for lengst inngått et privat forlik med regissøren i et intervju i 2008.

Los Angeles' påtalemyndighet har forsøkt å utlevere Polanski flere ganger de siste årene uten å lyktes. I 2009 ble han pågrepet og arrestert i Sveits da han skulle delta på en filmfestival i Zürich. Senere ble han satt i husarrest i eget hjem. Sveits avviste til slutt forespørselen om utlevering.

Regissøren bak klassikere som «Pianisten», «Tess», «Rosemarys Baby» og «Chinatown» bor nå i Paris.

Men påtalemyndigheten i Los Angeles argumenter imidlertid fortsatt for at utleveringsbegjæringen - og arrestordren på Roman Polanski skal opprettholdes. Los Angeles' statsadvokat og domstolene har så langt vært uvillige til å avgjøre saken med mindre Polanski først returnerer til USA.

– Vi vil anmode retten på det sterkeste å avvise Polanskis anmodning, sier assisterende statsadvokat Michele Hanisee.