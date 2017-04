«Skjønnheten og udyret» har nå spilt inn over åtte milliarder kroner

Den nye «Skjønnheten og udyret» har nå spilt inn over en milliard dollar, mer enn 8,5 milliarder norske kroner, i rene billett-inntekter.

Det er Disney-konsernet som melder dette, i følge EW.

Dermed befester den nye versjonen av klassikeren fra 1991 med Emma Watson i rollen som Skjønnheten, posisjonen som den filmen som så langt i 2017 har spilt inn mest. I underkant av halvparten av billettinntektene stammer fra det amerikanske og canadiske kinomarkedet, resten fra verden forøvrig.

«Skjønnheten og udyret» hadde i likhet med store deler av verden forøvrig norsk premiere i midt av mars - og VGs anmelder ga filmen terningkast fire og konkluderte med at filmen var «storslått med småtam».

– Disney-klassikeren gnistrer av vakre scener, men mangler humor og snert, mente vår anmelder.

For det var ingen tvil om at den nye versjonen av denne klassiske historien, denne gangen med skuespillere og spesialeffekter i stedet for ren animasjon, har markert seg skarpt på kinoene på flere kontinenter.

Allerede første helg satte filmen kassarekord - ikke bare i USA, men også i Norge. I Norge hadde «Skjønnheten og udyret» 105.602 besøkende i premierehelgen. I USA spilte filmen ifølge kinodatabasen Box Office Mojo inn 1,45 milliarder kroner.

Dermed hadde filmen allerede dekket inn det ikke ubetydelige budsjettet på 1,36 milliarder. 1,45 milliarder i åpningshelgen sikrer «Skjønnheten og udyret» rekorden for beste mars-premiere noensinne. Det plasserte filmen som den sjuende beste åpningshelgen noensinne, foran «Harry Potter og dødstalismanene – del 2» og rett bak «Iron Man 3».

Og etter det har det bare gått en vei - over hele verden.