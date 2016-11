Se Emma Watson som Belle i «Skjønnheten og udyret»

De første bildene av Belle, udyret og Gaston har kommet.

Magasinet Entertainment Weekly har denne uken sluppet de første bildene av Emma Watson i den kjente gule kjolen.

Den tidligere Harry Potter-skuespilleren skal portrettere Belle i den nye versjonen av Disney-klassikeren «Skjønnheten og udyret».

– Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har sett filmen som barn. Jeg kunne alle replikkene og sangene utenat, forteller hun til magasinet.

Harper's Bazaar og Huffington Post har også omtalt saken.

Fikk du med deg? Latterliggjort i The Sun

Filmen som opprinnelig er en animasjon fra 1991 skal få en ny utgivelse i mars i 2017, og da med mennesker i hovedrollene.

Dan Stevens, kjent fra «Downton Abbey», skal spille prins Adam eller udyret. I det første bildet er de avbildet i den ikoniske scenen hvor de to danser til «Tale as old as time».

«Downton Abby»-stjerne: – Slanket bort 10 kilo etter netthets

Luke Evans, kjent fra «Hobbiten», skal portrettere Gaston, som selv prøver å gifte seg med Belle. Le Fou som er Gastons hjelper, spilles av Josh Gad, kjent fra «Frost».

Kommentar: Gi «Frost»-Elsa jentekjæreste