Rønning og Sandberg endelig klar med «Pirates of the Caribbean»: – Det er mange muligheter til å drite seg ut!

Det norske regissørparet Joachim Rønning og Espen Sandberg har endelig styrt «Pirates of the Caribbean»-skuta i havn etter fire år og masse trøbbel underveis. Men bruddet de to imellom vil de ikke snakke om.

Helt tilbake i 2013 ble det kjent at den norske suksessduoen hadde sikret seg drømmejobben i Hollywood: Å overta en «franchise» med mange hundre millioner i budsjett, tusenvis av statister og verdens beste skuespiller i rollene. «Pirates of the Caribbean 5» var deres, etter å ha imponert med norske storfilmer som «Max Manus» og «Kon-Tiki».

SNARVISITT I NORGE: Regissørduoen Espen Sandberg (t.v.) og Joachim Rønning viser «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales» aller først for kinosjefene i Norge. Så går turen til Shanghai.

Prosjektet støtte imidlertid på mange skjær underveis. Filmen ble utsatt på ubestemt tid etter Disney ikke var fornøyd med manuset. Forsinkelse ble det også da Johnny Depp ble skadet på settet underinnspillingen i 2015, og den tropiske orkanen Nathan truet også under innspillingen.

– Det har vært en fantastisk reise. Det har selvsagt tatt tid, men så er det også en gedigen film, sier Espen Sandberg. VG møter ham sammen med kollega Joachim Rønning på en liten snarvisitt i Oslo før de flys til Shanghai for å delta på en gallavisning av filmen.

– Men det skulle vel ikke tatt så lang tid?

– Det ble en runde til på manus. Og det var klokt, sier Sandberg.

Rønning legger til:

ENORMT MED SPESIALEFFEKTER: Javier Bardem som spøkelset Salazar som dukker opp fra døden. – Det er 2000 VFX-bilder i filmen. Til sammenligning hadde «Kon-Tiki» 500, sier Joachim Rønning.

– Det å få kunne bruke så mye tid har faktisk vært en luksus. Jeg tror vi kan si at filmen nå er så bra som den kan være. Vi føler vi har fått god tid på oss, og det er ingen selvfølge i våre dager. Selv store studiofilmer kan hastes gjennom.

– Vurderte dere noen gang å gi opp?

– Aldri! kommer det samstemt.

– Jeg vet det har vært historier med været, men det husker ikke vi noe av. Det må være voldsomt overdrevet i media! Er du fra California var det kanskje et problem, men for oss var det ikke det, humrer Rønning.

Nå skal de altså gjenopplive en serie som ikke har vært i flyt siden 2011 da forrige film kom. En utfordring på flere områder, innrømmer de to.

GÅR FRA HVERANDRE: Joachim Rønning og Espen Sandberg skal jobbe hver for seg etter «Pirates»-lanseringen, og er begge i gang på hver sin kant.

– Denne filmen må jo være så bra at man skjønner man har laget en til. Utfordringen er å lage actionsekvenser som kan overraske, og komme opp med dialog for Jack Sparrow som er morsom. Å føle at man får noe nytt, sier Sandberg.

– Men dette er en franchise er det en mytologi man skal bygge seg inn i. Alt må stemme, for det er veldig mange der ute som har et nært forhold til universet. De kommer til å ta oss dersom noe ikke stemmer, sier Rønning.

Har dere tenkt på at det er opp til dere å puste liv i serien så den får et nytt liv med flere filmer?

– Det har aldri vært motivet, vi har ønsket å lage en så bra film som mulig for publikum og fans. Vi legger det største presset på oss selv for å skvise ut det som er det fulle potensialet. Det er mange muligheter å drite seg ut! Mange variabler, sier Rønning.

En av dem er en av verdens mest eksentriske skuespillere, Johnny Depp. Han har hatt flere skandaleoppslag bak seg det siste året, men regissørduoen har bare lovord å komme med. Hver morgen startet i traileren hos Depp, bare de tre, helt uten agenter og «entourage».

KJENNER ROLLEN UT OG INN: – Det er ganske mye Jack Sparrow i Johnny Depp, sier regissørparet Rønning og Sandberg om filmens store stjerne, eksentriske Johnny Depp.

– Når han setter i gang som Jack Sparrow, måten han snakker på og går på glemmer du at du sitter i traileren hans. Det er jo helt vilt for oss som er filmnerder: Å stå på ditt eget filmsett og se et hav av mennesker som beveger seg til siden og Jack Sparrow kommer gående mot en! Han kjenner karakteren sin så godt at vi ikke trenger å gi ham karakterregi, det går mer på å jobbe med dialogen og scenen vi skal gjøre der og da, sier Rønning. Sandberg legger til:

– Dessuten vet man aldri hva han kommer til å gjøre eller si. Manuset er der, men det er en drøss med scener med i filmen som er ren improvisasjon fra Johnny Depp.

Ingen studioer tør lenger å ta særlig sjanser i Hollywood, og frykten for å tape penger er stor. Men Rønning og Sandberg sier de aldri følte noe press, snarere tvert imot.

– Filmen har jo ingen nytte av at vi skal gå rundt som nervevrak og føle press! Jeg tror de likte det de så veldig tidlig, vi sendte jo film til LA hver dag. Det fikk de bekreftet da de så vår regiklipp tre måneder etter innspilling var ferdig.

De to har vokst opp sammen i Sandefjord og laget film sammen siden de var ti år. Men etter «Pirates of the Caribbean» var ferdig innspilt ble det kjent at de to går hver til sitt: Joachim Rønning er blant annet knyttet til Hollywood-prosjektet «Methuselah» med Tom Cruise, mens Espen Sandberg skal lage film om Roald Amundsen.

Nyheten slo ned som en liten bombe i den norske filmbransjen, men «bruddet» vil de to ikke snakke om nå.

– Vi får se hva som skjer, men akkurat nå koser vi oss med god mottagelse på «Pirates». Vi skal sjøsette den først, så ser vi hva som skjer, sier Rønning.

– Hvorfor har dere gått fra hverandre nå?

Sandberg: Vi har snakket litt om at det som er viktig nå er å fokusere på «Pirates».

– Dere vil ikke snakke om det?

– Ikke nå. Nå er vi her for å få «Pirates» ut, sier Sandberg før Rønning runder av:

– Men det er høyst udramatisk!