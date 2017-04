Premieredatoen til «Frost 2» er klar

Oppfølgeren får premiere nøyaktig seks år etter at «Frost» ble lansert.

Allerede for to år siden kunngjorde Disney at animasjonsfilmen «Frost» får en oppfølger.

Nå avslører Disney at filmen kommer mot slutten av 2019.

«Frost 2» kommer på kino 27. november 2019», skriver Disney på Twitter, sammen med et videoklipp av karakteren Olaf.

Tidenes suksess: «Frost» slår alle rekorder

Datoen Disney har valgt er nok ikke tilfeldig: Oppfølgeren vil ha premiere nøyaktig seks år etter at den første filmen ble lansert, skriver Billboard.

Disney deler ingen flere detaljer om den kommende filmen, men «Frost»-fansen har allerede fått vite litt om oppfølgeren.

Det er bekreftet at både Idina Menzel, Kristen Bell og Josh Gad vender tilbake som stemmene til Elsa, Anna og Olaf, ifølge Billboard.

Handlingen i den andre «Frost»-filmen er ennå ikke avslørt, men i et intervju med Entertainment Weekly tidligere i år, fortalte filmens produsent Peter Del Vecho at oppfølgeren vil endre fansens oppfatning av den første «Frost»-filmen.

– Nå som vi har vært involvert i prosjektet en stund, så er det spennende å se at oppfølgeren bygger på den første filmen. Du vil forstå ting bedre fra den første filmen etter å ha sett oppfølgeren, sa Vecho, og avslørte samtidig at Disney er i gang med å skrive manuset til filmen nå.

Ifølge skuespilleren Kirsten Bell, som gir stemmen sin til Anna, er det verdt ventetiden.

– Det har tatt tid, fordi gjengen bak filmen ønsket å finne ut av hvilken historie de ville fortelle og hva som vil være viktig og engasjerende. Jeg tror de har funnet det, har Bell tidligere sagt til filmnettstedet Collider.

«Frost», som er inspirert av norske fjorder og fjell, var en stor kommersiell suksess da den ble lansert i 2013. Kinofilmen spilte inn nesten 1,3 milliarder dollar på verdensbasis, noe som gjør den til den animerte filmen som har spilt inn mest noensinne.

Filmen vant to Oscar-statuetter for beste animerte film og beste originalsang for låten «Let it go».

For øvrig annonserer Disney samtidig at den nye «Løvenes Konge»-filmen får premiere i juli 2019.