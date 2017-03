«Power Rangers» med første åpne homofile superhelt-karakter

De første anmeldelsene av superheltfilmen avslører en liten revolusjon på filmlerretet.

«Power Rangers» har norsk premiere kommende helg, og denne uken er filmen vist internasjonalt for anmeldere.

Der kommer det frem at en av hovedkarakterene Trini the Yellow Ranger blir beskrevet som lesbisk. I det som skal være en viktig scene i filmen sier hun at hun har «girlfriend problems», jentekjæresteproblemer altså. Det skriver blant annet Guardian.

Regissøren har i et intervju med Hollywood Reporter uttalt at Trini stiller spørsmål ved hvem hun er, og at hun ikke helt har funnet det ut ennå.

– Det jeg synes er fint med den scenen er at den sier «Det er greit. Filmen sier «det er greit», sier han blant annet.

Trini spilles av popstjernen Becky G. Det har ikke vært en mangel på LHBT-karakterer i superheltseriene i tegneserieform, med karakterer som Wonder Woman, Catwoman og Batwoman. Men på film har de til nå blitt portrettert som heterofile.

«Power Rangers» kommer bare et par uker etter at Disney lanserte «Skjønnheten og udyret», som byr på den første scenen i en Disney-film med to homofile menn.