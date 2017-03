Første homofile Disney-karakter i «Skjønnheten og udyret»

I den nye versjonen av «Skjønnheten og udyret» går Disney-konsernet nye veier - og legger for første gang inn en troverdig scene mellom to homofile menn.

Det forteller regissøren Bill Condon i et ekslusivt intervju med magasinet Attitude. Det er karakteren LeFou som spiller opp mot filmens antagonist Gaston.

– Den ene dagen vil LeFou være Gaston, den neste dagen vil han bare kysse ham, sier Bill Condon til Attitude.

For mange vil nok nettopp dette komme som en overraskelse. For er det noe som for de fleste i utgangspunktet fremstår som den ulitimate hetroseksuelle love story, så er det nettopp «Skjønnheten og udyret».

Denne klassikeren er opprinnelig en animert film fra 1991, men nå er den på vei ut til kinoer over hele verden med folk som Emma Watson fra Harry Potter-filmene som skjønnheten Belle og Dan Stevens, fra «Downton Abbey», som prins Adam eller udyret i hovedrollene.

«SKJØNNHETEN OG UDYRET» Dan Stevens og Emma Watson spiller hovedrollene i den nye Disney-filmen. Foto: Alastair Grant , AP

– LeFou er svært forvirret når det kommer til hvor han står, og hvem han er, forteller Condon.

– Men sakte går det opp for ham at han har følelser for andre menn. Josh Gad, som spiller LeFou, gjør det hele på en svært følsom og delikat måte - og det får LeFou virkelig igjen for mot slutten av filmen. Hva som skjer kan jeg ikke gå i detaljer på, men vi snakker om et vakkert, enestående homofilt øyeblikk i en Disney-film, sier Candon videre.

Han forteller at denne scenen representerer et vannskille for Disney.

– Selskapet sender et klart signal om at dette er både normalt og naturlig. Dette vil en hel verden får med seg. Også lanf hvor homoseksualitet ikke er sosialt akseptert eller til og med ulovlig, skriver Daily Mail i sin omtale av denne saken.