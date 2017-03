Disney utsetter premiere etter sensurering av «homofilt øyeblikk»

Disney utsetter premieren av Skjønnheten og udyret i Malaysia etter at en scene med et «homofilt øyeblikk» har blitt sensurert av myndighetene.

Den nye Disney filmen Skjønnheten og Udyret har verdenspremière torsdag, men i Malaysia kommer ikke filmen til å gå som andre steder.

Disney har nemlig valgt å sette filmvisningen på vent etter at malaysiske sensur-myndigheter sier at filmen kan bli godkjent med kutt av en scene som inneholder et «homofilt øyeblikk», melder nyhetsbyrået AP.

Utsatt på «ubestemt tid»

HOMOFIL KARAKTER: «Den ene dagen vil LeFou være Gaston, den neste dagen vil han bare kysse ham», sier Bill Condon om Disneys første homofile karakter. Foto: Angela Weiss , AFP

Det er første gang Disney lager en homofil karakter og scene, hvor karakteren LeFou, ifølge regissør Bill Condon, er forvirret om seksualiteten sin, og regissøren har beskrevet scenen som et «homofilt øyeblikk».

Landets to største kinokjeder sier nå at filmvisningen er utsatt på ubestemt tid, melder the Guardian.

Abdul Halim Abdul Hamid, leder for malaysiske filmsensur-myndigheter sier at han ikke vet hvorfor filmvisningen har blitt utsatt av Disney. Han sier også at å promotere homofili er forbudt og at filmen ble gitt 13 års aldersgrense, med følge av en foresatt.

– Upassende for barn

«SKJØNNHETEN OG UDYRET»: Dan Stevens og Emma Watson spiller hovedrollene i den nye Disney-filmen. Foto: Jamie Mccarthy , AFP

– Vi har godkjent filmen , men det er en liten kutt som omhandler et homofilt øyeblikk. Det er bare en liten scene, men den var upassende ettersom mange barn kommer til å se filmen, sa Abdul Halim til AP.

Ifølge avisen The Star har Disney sagt at utsettelsen skyldes en «indre evaluering».

I Russland ble kulturministeren bedt om å undersøke om filmen bryter med landets lov som forbyr homofil propaganda. Russland godkjente imidlertid Disney-filmen i forrige uke, men satte 16-års aldersgrense for filmen.

Harry Potter-stjerna Emma Watson har hovedrollen som Belle, mens Dan Stevens spiller udyret.