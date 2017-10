Dette mislikte «Snømannen»-regissøren med Norge

LONDON (VG) Tomas Alfredson insisterte på å filme den første Harry Hole-filmen i Norge. Han er full av lovord om å spille inn her til lands, bortsett fra én ting.

Regissøren presenterte «Snømannen» for første gang for pressen i London mandag formiddag, sammen med hovedrolleinnehaverne Michael Fassbender og Rebecca Ferguson.

Den svenske regissøren, som tidligere har laget blant annet «La den rette komme inn» kom inn i prosjektet sent, blant annet etter at Michael Scorsese droppet å regissere filmen. Scorsese valgte i stedet å regissere «Silence», men er fortsatt med som en av flere såkalte ansvarlige produsenter.

Scorseses plan var å la handlingen være i Chicago og Detroit, men det var noe Alfredson var imot.

– Det var vrient for meg, for universet er jo i mitt «nabolag». Jeg sa jeg heller ville ha det i Skandinavia. Her har vi snøen, mørket og rare settinger på fjelltopper vi kan bruke.

For første gang ble en stor amerikansk studiofilm spilt inn på norske lokasjoner; Oslo, Bergen og Rjukan. Et stort antall norske filmarbeidere var involvert under innspillingen vinteren 2016.

Misfornøyd med én ting

PÅ HØYFJELLET: Det mangler ikke på spektakulær norsk natur i «Snømannen». Her er Michael Fassbender en sjelden gang uten sin grønne Harry Hole-jakke. Foto: UIP

Alfredson er som mange andre full av lovord om den norske naturen, som ikke overraskende er svært tilstedeværende i filmen.

Norge er velsignet med den mest spektakulære naturen du kan tenke deg. Du kan nesten sette kameraet hvor som helst og finne interessante ting, forteller regissøren til VG.

– Gud har vært generøs med dere! Det har vært fantastisk, og disse filmatiske landskapene kan du åpenbart se i filmen, sier han.

– Men hva med crew og alt det andre rundt?

– Crewet var femti prosent britiske og femti prosent norske. Det fungerte veldig bra, bortsett fra én ting: Det norske og britiske kjøkkenet er definitivt ikke det beste, sier svensken med et smil.

«Snømannen» har norsk premiere 13. oktober. Hvordan filmen mottas blant kritikerne får ikke fansen vite før 12. oktober, da er filmselskapets sperrefrist på anmeldelser.