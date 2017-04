Dette bør du se og høre på i helgen!

VGs anmeldere gir deg sine beste tips for film og musikk - akkurat nå.

Filmtips

Anbefalt av Øystein David Johansen

På Cinemateket: «Wiener-Dog»

Todd Solondz’ sjokkerte med ravnsvart humor og et generelt kynisk syn på menneskeslekten med «Happiness» i 1998. En mester i å få deg le der du definitivt ikke burde er han, og med «Wiener-Dog» er «Woody Allen på vranga» tilbake i godt slag.

FØLG HUNDEN: «Wiener-Dog» er navnet på den lille dachsen som vi følger gjennom denne filmen. Her sammen med en av eierne, spilt av Greta Gerwig. Foto: Cinemateket

På kino: «Æresborgeren»

Den feterte forfatteren Daniel Mantovani har ingen tro på at æresbevisninger gjør ham til en bedre kunstner, men takker overraskende ja til å bli hyllet av sin lille hjemby i Argentina. Var det så lurt, Daniel? Hvordan var egentlig dette med å bli profet i eget land igjen? Artig at denne filmen dukker opp samme uke som den noe motvillige Nobelprisvinner Bob Dylan gjester landet!

TAS I MOT I HJEMBYEN: Forfatter Daniel Mantovani (t.v) blir feiret med litt av hvert når han kommer hjem til provinsbyen han vokste opp i Argentina. Foto: Filmfestivalen i Tromsø

På Netflix: «Under The Sun»

Dokumentarskaperen Vitaly Mansky har laget et helt unikt innblikk i det lukkede landet Nord-Korea. Metoden han har brukt for å få det til er spesiell: Mansky sa ja til absolutt alle absurde krav om kontroll fra diktaturet. Resultatet er ulikt noe annet du har sett tidligere.

MÅ HYLLE DE STORE LEDERNE: Åtteårige Zin Mi følges mens hun forbereder seg til den spekatulære feiringen av Kim Il Sungs fødselsdag, Solens dag 15. april. Foto: Alexandra Ivanova

Musikktips

Anbefalt av Tor Martin Bøe

LÅT: Ludvig Moon - Blankets

De som har lest den nydelige og melankolske tegneserieromanen om å ikke passe inn som som denne låten deler navn med skjønner hva de får. Alle andre har noe stort i vente. Og dessuten er medlemmer fra både Team Me og Little Hands of Asphalt med. Sjekk også ut den nydelige videoen.

STORBAND: Ludvig Moon. Foto: Sara Berntsen

Album: Father John Misty - Pure Comedy

Verdens morsomste crooner er muligens enda bedre på sitt tredje album. En vakker og nesten selvlysende unik sak. Se ham på Piknik i Parken i sommer.

UKENS ALBUM: Father John Mistys «Pure Comedy» er verdt å låne øre til i helgen. Foto: Bella Union/Cooperative

Retro: U2 - Where The Streets Have No Name (Rooftop concert)

Det er altså 30 år siden irene kopierte og/eller hyllet Beatles sin takkonsert. Uansett hva mener om Bono og co i dag: På dette tidspunktet kunne de virkelig ta over verden fra et hustak i Los Angeles.